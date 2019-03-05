Игорь Артамонов: «Люди должны видеть работу власти уже сейчас»

Реализация национальных проектов по трем базовым направлениям – человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост – главные задачи, стоящие перед региональной властью в 2019 году. Об этом сегодня на заседании администрации Липецкой области заявил врио главы региона Игорь Артамонов.

Честных и профессиональных людей, благодаря которым развивается регион, руководитель области считает одной из главных «точек роста». «Мы рассчитываем на их активное участие. Если есть инициатива и от жителей, и от власти, мы готовы поддержать финансово все интересные проекты. Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления в нынешнем году увеличатся по сравнению с запланированным объемом на 2,8 миллиарда рублей. В большинстве муниципалитетов такого никогда не было», - сказал Игорь Артамонов.

Средства будут направлены, в частности, на приобретение автобусов, благоустройство территорий, ремонт и содержание автодорог, социальные выплаты на питание школьников. Люди должны видеть работу власти уже сейчас, а главными показателями ее эффективности будут удовлетворенность жителей и уровень их доверия к власти, заявил врио главы региона.

В их оценке важную роль играет обратная связь с гражданами. На сайте artamonovigor.ru сейчас зарегистрировано свыше 5,7 тыс. обращений и жалоб, исполнено из них 2681. Больше всего претензий – к ЖКХ и здравоохранению, но есть и положительные отзывы. Этому способствуют запущенные в регионе изменения в системе государственного и муниципального управления, внедрение lean-технологий в работу органов власти. «У нас есть ресурсы для развития здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, ЖКХ, для строительства дорог, реализации программ благоустройства городов и сел Липецкой области. И мы будем это делать с учетом мнения жителей региона», - сказал в ходе заседания Игорь Артамонов.

Большое внимание руководитель области уделил экономике и повышению производительности труда, демографической политике и решению проблем экологии, а также назвал главные задачи по реализации программы переселения из аварийного жилья, расширению мер социальной поддержки семей с детьми и материнства. Но самый актуальный сегодня вопрос, отметил врио главы региона, – рост заработной платы людей. На эти цели в 2019 году направлены значительные ассигнования. «Расходы консолидированного бюджета Липецкой области на оплату труда с начислениями в 2019 году составят свыше 24,9 миллиарда рублей. В том числе на повышение зарплат работников образования, здравоохранения, социальной сферы и бюджетников, не попавших под майский указ 2012 года Президента РФ, выделено более 1,5 миллиарда рублей», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.