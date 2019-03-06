2019-03-06T12:09:48+03:00
Происшествия

В Липецке Петровский рынок «заминировали» в 7 раз

В дирекции не знают, кто рассылает сообщения о бомбе
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь "заминировали" Петровский рынокВ Липецке вновь "заминировали" Петровский рынокФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 6 марта, в Липецке в 7 раз «заминировали» Петровский рынок, а также административное здание на улице Льва Толстого,1. К объектам стянулись все службы экстренного реагирования. С рынка вывели покупателей и продавцов, а территорию оцепили. Сообщения о, якобы, заложенной бомбе на рынке поступают в госучреждения уже вторую неделю подряд. В предыдущие разы специалисты не нашли ничего взрывоопасного.

Корреспондент «КП-Липецк» связался с заместителем директора «Петровского рынка». Александр Корнуков сообщил, что все эти сообщения о бомбах сильно выбивают из колеи. Продавцы теряют прибыль, а покупатели с опаской идут за товаром.

- У нас даже никаких теорий нет, кто бы мог это сделать, - рассказал «КП-Липецк» Александр Корнуков. – Никакие претензии и требования к нам не поступают. Правоохранительные органы ссылаются на секретность расследования, поэтому никакой информации нет. Мы в полном недоумении. Арендаторы нервничают. Они уже чуть ли не на грани бунта. У них же все дни оплачены. Люди привезли товар, который нужно реализовать. Им нужно содержать семьи. А получается, что они стоят за забором и ждут, когда закончатся оперативные мероприятия. Покупатели неспокойны. Продавцы на нервах. Всем плохо.

А учитывая то, что самое прибыльное время у арендаторов до обеда, за эти 2 недели они потеряли внушительную часть доходов. Да и в следующий раз липчане могут поехать закупаться в другое место, зная о ситуации. И снова в «минусе» останутся продавцы.

Кстати, сообщения о «минировании» каждый раз приходят на электронную почту государственных органов. Так, письма получали липецкие суды и даже задонская прокуратура. На почту Петровского рынка сообщения ни разу не поступали.

- Уже мозги набекрень! – возмущается замдиректор. – И что будет дальше? Один раз «заминировали», второй, третий. Уже в 7 раз! Такое впечатление, что кто-то конкретно на нас обрушился. А за что, непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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