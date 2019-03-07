Липецкая область вновь лидер рейтинга инвестиционной активности

На первое место в февральском рейтинге "Инвест-Форсайта" вышла Липецкая область. Регион сохраняет лидерство на протяжении шести месяцев подряд, что является рекордным результатом. Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион смог выйти на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях "ЖКХ и инфраструктура", "АПК", "Промышленность" и "Торговля и туризм".

Администрация региона проводит эффективную инвестиционную политику – область является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по динамике привлечения инвестиций. В Липецкой области работает более 100 компаний с иностранным капиталом. Интерес зарубежных компаний в первую очередь связан с возможностью локализации производств на двух площадках федеральной ОЭЗ ППТ "Липецк", в 10 региональных ОЭЗ и в 2 частных технопарках.

Корпорация Honeywell открыла новый завод в ОЭЗ "Липецк". Он стал третьим по счету в стране. Завод будет производить продукцию для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации. Завод в Липецке – первый greenfield-проект Honeywell в России. На площади 5 600 кв. метров разместились сборочное производство, производство средств индивидуальной защиты, лаборатории по испытанию и калибровке, склады сырья и готовой продукции, офисные помещения. Общая сумма инвестиций в проект, который стартовал в конце 2016 года, составила более 900 млн рублей.

Итальянская компания Fondital запустила в ОЭЗ "Липецк" завод по выпуску алюминиевых радиаторов. Объем инвестиций - 20 млн евро. Это первый завод компании, построенный за пределами Италии. Липецкий завод – самый современный в технологическом плане в сети компании. В России ООО "Фондиталь" будет выпускать литые алюминиевые радиаторы и настенные котлы качества мирового класса.

В регионе оказывается поддержка предприятиям агропромышленного комплекса. В прошлом году государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов в размере 1,7 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на строительство и модернизацию объектов АПК получили 12 инвестиционных проектов. Среди них два молочных комплекса общей стоимостью около 972 млн рублей, шесть очередей теплиц, в которые было инвестировано 14,3 млрд рублей, три картофелехранилища стоимостью 553 млн рублей и одно плодохранилище за 110 млн рублей. Все объекты введены в эксплуатацию. В этом году липецкие аграрии получат субсидии на льготные кредиты. Из общей суммы в 1,358 млрд рублей на растениеводство предусмотрено почти 815 млн рублей субсидий. 357,5 млн рублей будут направлены на компенсацию по кредитам в отрасли животноводства, 77 млн рублей – на развитие молочного скотоводства. 108,6 млн рублей субсидий пойдут малым формам хозяйствования.

В конце февраля состоялась официальная церемония открытия завода китайской компании Angel Yeast Co в ОЭЗ ППТ РУ "Данков". Это первое китайское дрожжевое предприятие в России. Предприятие в Данкове станет самым крупным и современным производителем сухих дрожжей не только в России, но и в Европе. Инвестиционные вложения в производство составили около 7 млрд рублей. Продукцию компании знают более чем в 150 странах и регионах мира. На данковском заводе планируется производить 15 тыс. тонн сухих дрожжей и 15 тыс. тонн прессованных дрожжей в год. Изготовленную здесь продукцию будут продавать не только в России, но и экспортировать за рубеж.

Крупный проект планируется в области аквакультуры. На инвестиционном форуме в Сочи глава администрации области Игорь Артамонов подписал соглашение о создании в регионе инновационного рыбоводческого комплекса по выращиванию атлантического лосося. Завод мощностью 5000 тонн товарной рыбы в год построят в селе Архангельское Елецкого района. ООО УК "Агрокапитал" инвестирует в строительство 6 млрд рублей. В рыбоводческом комплексе будут использовать установки замкнутого водоснабжения, которые находятся в полном соответствии с принципами Кодекса ведения ответственного рыболовства. Основной задачей установок замкнутого водоснабжения является искусственное создание среды обитания атлантическому лососю, обеспечивающей максимальный выход товарной продукции в сокращённые сроки при сохранении качества товара.

В регионе также успешно развивается малый бизнес. ССОСПК "Липецкий ЭКО продукт" запустил новую линию по переработке свежих овощей. Общая стоимость проекта почти 60 млн рублей. Свою продукцию кооператив реализует в липецких супермаркетах. В Усманском районе СПСПК "Поляна" ведет полным ходом строительство цеха по переработке и консервированию мяса, включая убой скота. Стоимость инвестиционного проекта составит 22,8 млн рублей, из них уже освоено 9,3 млн рублей.

В отрасли "Торговля и туризм" следует отметить проект компании Leroy Merlin. Компанияпланирует начать строительство гипермаркета площадью 17 тыс. кв. метров.

Для сельских магазинов потребкооперации в регионе вводится льготное налогообложение с целью создания условий для бесперебойного обеспечения сельских жителей услугами торговли по доступным ценам в отдаленных и малочисленных селах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.