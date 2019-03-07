Скорая помощь начала работать по-новому в Липецкой области

Сегодня Липецкую областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф посетил заместитель главы администрации региона Александр Ильин. В центре его пристального внимания оказалась единая дежурно-диспетчерская служба «03», созданная в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Медики региональной «неотложки» начали работать в новых условиях без раскачки. Хотя еще в конце декабря дежурно-диспетчерская служба функционировала в тестовом режиме. В настоящее время 12 диспетчеров (ранее их было шестеро) осуществляют круглосуточный прием обращений, используя все современные устройства связи.

- Новые возможности позволили сократить время от получения вызова до реальной помощи больным, - заявил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин. – Я доволен увиденным, служба работает удовлетворительно. Она придаст новый импульс в развитии медучреждений первичного звена здравоохранения.

Обращения на базу областной станции скорой помощи поступают по номерам телефонов: 103, 03, 112 от диспетчерских служб муниципалитетов и организаций региона.

- Порядка 35% обращений осуществляется по единому номеру экстренных служб 112, - сообщил главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский. – За этой формой обращения будущее. По нашим сведениям, через два года до 50% звонков будут осуществляться через номер 112.

Отметим, что в ближайшее время служба скорой получит финансовые средства на улучшение материально-технической базы.

Как заявлял врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, всего на региональную медицину направят почти 10 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и шести его региональных подпрограмм. В области намерены развивать службу санитарной авиации, сделают акцент на бережливых поликлиниках, большое внимание уделят профосмотрам населения, до 80% усилят охват профосмотрами детей от 15 до 17 лет. Постепенно улучшения коснутся работы всех учреждений - от ФАПов в отдалённых сёлах до областных больниц. Усилят систему оказания первичной помощи, борьбу с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная цель - достижение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, до 80 лет к 2030 году.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.