2019-03-07T12:42:39+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к оптике дома культуры в Липецкой области

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету девятнадцать сельских домов культуры в Липецкой области
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Для этого специалисты компании проложили более одиннадцати километров оптических линий и установили коммутационное оборудование. Теперь сотрудникам ДК доступен широкий спектр цифровых возможностей, которые помогут им в работе. Например,доступ к электронными библиотекам или проведение онлайн-трансляций концертов. В свою очередь, для посетителей культурных заведений развёрнуты гостевые сети Wi-Fi, обеспечивающие доступ интернет со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Решения «Ростелекома» помогают людям во всех сферах жизни: дома и на работе, в дороге и на отдыхе. Традиционно дом культуры в селе – излюбленное место досуга. Как у старшего поколения, так и среди молодёжи. Поэтому открытая беспроводная сеть на базе сервиса «Управляемый Wi-Fi»будет неизменно популярна. Более того, быстрый доступный интернет станет дополнительным стимулом для привлечения молодых сельчан в дома культуры. Мы постоянно расширяем сеть, и цифровые сервисы «Ростелекома» доступны уже почти каждому жителю Липецкой области. Люди получают возможность читать новости, общаться в соцсетях, получать государственные услуги в электронном виде или совершать онлайн-покупки».

Решение «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в сеть с авторизацией пользователей в полном соответствии с российскими законами.Гибкая настройка страницы авторизации, сбор статистики, масштабирование системы доступа – небольшая часть возможностей сервиса, давно ставшая привычным и эффективным инструментом для любого бизнеса, имеющего прямое общение с частными клиентами или посетителями. Сервис поддерживает авторизацию пользователей по звонку на номер 8-800, по SMS или через портал государственных и муниципальных услуг.

Реклама Фото Ростелеком

ИСТОЧНИК KP.RU

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