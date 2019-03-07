2019-03-07T12:49:18+03:00
Общество

Масленица в Липецке: на катке у «Звездного» выступят фигуристы, а после его закроют

Также спортивный праздник пройдет на Силикатном
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к МасленицеВ Липецке готовятся к МасленицеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В воскресенье, 10 марта, липчан приглашают отпраздновать Масленицу. Развлекательные мероприятия пройдут на площади перед СК «Звездный». С 11.30 до 12.30 здесь развернется театрализованное представление «Здравствуй, Широкая Масленица». Липчан будут развлекать скоморохи и сказочные персонажи. А в 13.15 на сцену выйдут творческие коллективы города. После наградят призеров и победителей всероссийских соревнований по волейболу на снегу – Открытый Кубок России. Соревнования пройдут с 9 по 10 марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в этот день завершит работу каток с искусственным покрытием. Этой зимой его посетили более 5 тысяч липчан. В 14.00 на катке пройдут показательные выступления юных фигуристок, а после состоится хоккейный матч. На лед выйдут учащиеся отделения хоккея спортшколы №11. А в 15.15 на площади перед спорткомплексом сожгут чучело Зимы.

Праздник устроят и для жителей микрорайона «Силикатный». Там в 11.00 на стадионе, что располагается по улице Архангельской, 10а стартуют праздничные гуляния. Для гостей подготовили яркое театрализованное представление с участием веселых скоморохов, Весны и Масленицы. Перед местными жителями выступит народный ансамбль русской песни «Россиянка», Липецкий духовой оркестр, а также детские творческие коллективы. Юных липчан пригласят поучаствовать в детской спортивно-игровой программе «Масленичный переполох». Взрослые смогут проявить свою силу и удаль в конкурсах, масленичных играх и забавах.

Напомним, развлекательные программы в воскресенье пройдут во всех парках и некоторых микрорайонах города. 9 марта в парке «Аргамач» Елецкого района вместо чучела Зимы сожгут Белого Ходока. На мероприятиях ипецкие кулинары планируют продавать блины по 30 рублей за штуку. Также специалисты рассчитали стоимость «блинного набора». Если горожане захотят самостоятельно испечь блины, им придется закупить продуктов на 183 – 229 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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