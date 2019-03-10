В Липецке на Масленицу в парке Быханов сад сожгли чучело Зимы

В это воскресенье, 10 марта, в Липецке отпраздновали Широкую Масленицу. Народные гуляния прошли во всех парках и в некоторых микрорайонах города. Веселые конкурсы, хороводы, и, конечно, традиционные развлечения этого дня. Липчане проводили зиму по всем правилам. И уже около полудня на небе засияло солнце.

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Многие липчане пришли на праздник в Быханов сад. Там развлекательная программа стартовала в 11 часов утра. На сцене выступили творческие коллективы города. Для детей и взрослых организовали конкурсы. Малыши на скорость носили блины на импровизированной сковороде, стреляли из катапульты. Мужчины мерились силой, поднимая гири.

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица в парке Быханов сад Липецк.Липчане покорили масленичный столб

На площадке у павильона состоялся бесплатный мастер-класс по приготовлению блинов. Липчане с интересом наблюдали за действиями повара, запоминая все секртеры приготовления. Некоторые гости хвалились, что у них получаются самые вкусные блины.

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В 2 часа дня начал работу масленичный столб. Более 20 смельчаков отважились побороться за призы. Мужчины выстраивались в очередь, чтобы попробовать свои силы. Кто-то полностью раздевался, другие пытались покорить столб в одежде. Некоторые перед данным мероприятием обтирались снегом. Публика поддерживала каждого смельчана бурными аплодисментами и криками. Самые ловкие и сильные участники выиграли бытовые и кухонные приборы, постельные принадлежности, мягкие игрушки.

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Самое яркое событие этого дня - сжигание Чучела Зимы. Перед этим для собравшихся устроили фаер-шоу. Параллельно на сцене играл скрипач. Через несколько минут вспыхнуло пламя. Чучело зимы объяло огнем. Так, липчане попрощались с зимой.

Масленица в Липецке

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на Масленицу сожгли чучело Зимы.