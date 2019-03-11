Более трех тысяч новых потребителей подключено к сетям Липецкэнерго в 2018 году

За прошедший год липецкий филиал ПАО «МРСК Центра» исполнил 3371 договор технологического присоединения 2819 физических и 453 юридических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров составила 104,722 МВт. Всего же за год в энергокомпанию поступило 4080 заявок на подключение к электрическим сетям на общую мощность 184,824 МВт.

Одним из крупных социально значимых объектов, которые липецкие энергетики присоединили в сентябре прошлого года, стал современный дрожжевой завод передовой компании «Ангел Ист Рус». Китайское предприятие, расположенное на территории особой экономической зоны «Данков», является пока единственным представителем этого бренда в России. На заводе будут производиться 15 тысяч тонн сухих дрожжей в год, столько же прессованных и еще 30 тысяч тонн органических удобрений. Возможность трудиться на предприятии уже получили 500 человек, для которых компания построила многоквартирный дом и общежитие.

Для подключения к сетям нового завода с максимальной мощностью 2000 кВт энергетики построили участок ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км с установкой дополнительных железобетонных опор, а также проложили 2,1 км кабельной линии 10 кВ.

- Липецкая область динамично развивает промышленность на своей территории, привлекая все новых и новых инвесторов. Для энергетиков это огромный стимул всегда быть на шаг впереди. Именно поэтому мы прилагаем все средства и усилия, чтобы в самые короткие сроки и максимально качественно обеспечивать энергоресурсами важные для будущего нашего региона предприятия, - отметил директор филиала Липецкэнерго Сергей Коваль.

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