2019-03-11T10:31:54+03:00
Экономика

Более трех тысяч новых потребителей подключено к сетям Липецкэнерго в 2018 году

Энергетики подвели итоги работ по технологическому присоединению
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

За прошедший год липецкий филиал ПАО «МРСК Центра» исполнил 3371 договор технологического присоединения 2819 физических и 453 юридических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров составила 104,722 МВт. Всего же за год в энергокомпанию поступило 4080 заявок на подключение к электрическим сетям на общую мощность 184,824 МВт.

Одним из крупных социально значимых объектов, которые липецкие энергетики присоединили в сентябре прошлого года, стал современный дрожжевой завод передовой компании «Ангел Ист Рус». Китайское предприятие, расположенное на территории особой экономической зоны «Данков», является пока единственным представителем этого бренда в России. На заводе будут производиться 15 тысяч тонн сухих дрожжей в год, столько же прессованных и еще 30 тысяч тонн органических удобрений. Возможность трудиться на предприятии уже получили 500 человек, для которых компания построила многоквартирный дом и общежитие.

Для подключения к сетям нового завода с максимальной мощностью 2000 кВт энергетики построили участок ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км с установкой дополнительных железобетонных опор, а также проложили 2,1 км кабельной линии 10 кВ.

- Липецкая область динамично развивает промышленность на своей территории, привлекая все новых и новых инвесторов. Для энергетиков это огромный стимул всегда быть на шаг впереди. Именно поэтому мы прилагаем все средства и усилия, чтобы в самые короткие сроки и максимально качественно обеспечивать энергоресурсами важные для будущего нашего региона предприятия, - отметил директор филиала Липецкэнерго Сергей Коваль.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руководитель Липецкой области и генеральный директор МРСК Центра подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона
Документ предусматривает стратегическое взаимодействие энергетиков и власти в инновационных преобразованиях энергетики Липецкой области
Энергетики МРСК Центра мобилизованы в связи с сильными снегопадами
13 февраля в ряде субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов произошло ухудшение погодных условий: здесь фиксируются осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега, гололед, ветер 15-20 м/с
МРСК Центра в 2018 году отремонтировала более 15 тысяч километров линий электропередачи и 4,5 тысячи трансформаторных подстанций
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы 2018 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей
Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Новости 24
Липецк занял 54 место по зарплатам педагогов в стране
В ДТП с участием пяти машин под Липецком пострадали 3 человека
В Липецке утром столкнулись автобус и легковушка
Под Липецком у пенсионера украли неисправную «Газель»
В Липецке на Масленицу сгорел светофор
Липецкие полицейские просят сообщать горожан о «торговле смертью»
Дольщики двух проблемных домов в Липецке получат квартиры
В центре Липецка пьяный лихач вылетел на островок и сбил два знака
В Липецке бомж устроил пожар в подвале многоквартирного дома
В Липецке попало на видео ДТП с пешеходом
В Липецке разбойник на улице отнял у женщины телефон и деньги
8 Марта в зоопарке Липецка засвистели сурки
Олег Королев поздравил липчанок с 8 Марта
8 марта в Липецке до +6 градусов, дождь и сильные порывы ветра
Лед в Липецке становится рыхлым, спасатели просят рыбаков уйти с рек
От неприятного запаха на ЛТЗ в Липецке хотят избавиться за 1,5 млрд. рублей
В Липецкой области рано утром сгорел частный дом
В Липецке нашли школьницу с татуировками, которая пропала из больницы
В Липецке продолжают искать жертв финансовой пирамиды «Капитал-Инвест»
В Липецкой области образованных женщин значительно больше, чем мужчин
Заказчика похищения липецкого депутата заказали в Москве
В Липецке в двух строительных компаниях работникам задолжали 3 млн. рублей
9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу, нашли в Липецке
На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке утром пропал 9-летний мальчик
Из детской больницы Липецка пропала 14-летняя девушка