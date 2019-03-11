В мэрии посчитали, сколько блинов липчане съели на Масленицу

В минувшее воскресенье, 10 марта, около 95 тысяч липчан отпраздновали Широкую Масленицу. Народные гуляния прошли в парках и микрорайонах Липецка. Горожане не только проводили зиму, но и как следует набили животы перед началом поста. По данным управления потребительского рынка, липчане купили около 8 тысяч блинов и почти 2 тонны шашлыка.

Липчане пели и танцевали на Масленицу.Веселье в парке Быханов сад

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В парк Победы пришли около 40 тысяч гостей. Горожане участвовали в веселых конкурсах и эстафетах, смотрели выступления творческих коллективов. Нижний парк собрал почти 30 тысяч человек. Здесь сожгли самое высокое масленичное чучело. Его высота составила 5 метров. А в "Молодецких забавах" участвовали девушки.

В парке НЛМК представили театрализованное представление "Забаные приключения". Собравшиеся участвовали в конкурсах, а в конце программы для них устроили дискотеку.

В детском парке "Сказка" юные липчане веселились участвуя в игровой программе "Масленичный переполох".

Масленица в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В парке Быханов сад организовали насыщенную развлекательную программу. Помимо конкурсов для детей и взрослых, в парке состоялся бесплатный мастер-класс по приготовлению блинов. Более 20 смельчаков пытались покорить масленичный столб. Многие из них добирались до самого верха и, хвалясь своей силой и ловкостью, на одной руке висли на столбе. Чучело зимы сожгли под звуки скрипки и фаер-шоу.