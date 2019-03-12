Игорь Артамонов: «Люди хотят видеть реальные изменения в своей жизни»

На заседании административного совета информация по основным макроэкономическим показателям была наглядно представлена в «слайдовом формате» на экранах больших мониторов. Были и «хорошие цифры» (рост объемов инвестиций, отгруженной продукции) и те, что составляют проблему (в их числе естественная убыль населения, обманутые дольщики, жалобы в сфере ЖКХ).

Одна из главных задач власти, как подчеркнул врио главы региона Игорь Артамонов – реализация национальных проектов. В регионе они разделены по трем основным направлениям – человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Для их реализации будет освоено 19,2 миллиарда рублей. Подводя итоги года, Игорь Артамонов отметил, что по отраслям регион рос быстрее, чем страна, почти по всем показателям. Заметны успехи в сельском хозяйстве – рост 106,7% (РФ-99,4%), розничной торговле – 105,2% (РФ-102,6%), в области низкий уровень безработицы - 0,4% (РФ-0,9%).

Один из основных базовых вопросов, который волнует всех липчан – качество окружающей среды. И администрация области намерена привлечь миллиардные средства для улучшения экологии. Знаковое инвестиционное соглашение по участию в федеральном проекте «Чистый воздух» планируется подписать на Петербургском экономическом форуме. Как было отмечено на совещании, в регионе и немало других проблемных тем, в числе которых плохая собираемость налогов, замедление роста производительности труда, снижение занятости в малом и среднем бизнесе. А больше всего претензий у жителей области к ЖКХ и здравоохранению (дефицит 227 врачей).

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Главный посыл выступления врио губернатора состоял в том, что люди должны видеть работу власти уже сейчас. А оценкой ее эффективности является рост уровня доверия населения к власти. Проведенный опрос в 5 районах показал, что граждане не видят изменений в лучшую сторону, ситуацию надо исправлять и ресурсы для этого есть.

- Жителям важно, чтобы они вышли и увидели – тротуар отремонтирован, асфальт без ям, деревья красиво подстрижены, - отметил Игорь Артамонов.

И здесь важную роль играет обратная связь с гражданами. На сайте главы региона сейчас зарегистрировано 5375 жалоб, 2600 обращений исполнено, а 1200 запланировано к исполнению. Вместе с тем растет и число благодарностей – люди замечают, что идет реагирование на их просьбы и замечания.

Обращаясь к главам муниципальных образований, Игорь Артамонов заметил, что власти готовы финансово поддержать готовые интересные проекты, одобренные жителями, причем в дополнение к программе «рубль на рубль». Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления увеличатся в 2019 году по сравнению с запланированными объемами на 2,8 млрд рублей.

В своем выступлении руководитель региона сделал особый акцент на решение самого острого вопроса – роста заработной платы. В нынешнем году на ее повышение бюджетникам будут направлены серьезные средства. Также будут расширена социальная поддержка многодетным семьям, продолжится реализации программы переселения из аварийного жилья. Беспрецедентные ассигнования будут направлены на развитие здравоохранения (финансирование вырастет на 15%). Особое внимание будет уделено проблемам демографии, профилактике здоровья. Также продолжится строительство новых сельских ДК, ремонт автодорог, значительно обновится и автобусный парк, откроется ряд газовых заправок.

Своими впечатлениями от стратегической сессии (она прошла динамично и заняла менее часа) поделились ее участники:

- Это ново, креативно, прогрессивно, слайды очень наглядны, нежели привычно-монотонная речь, под которую хотелось засыпать, - делится директор «ЛипецкАгро» Любовь Харламова.

- Новая подача и постановка вопроса очень убедительны. Мне понравилась краткость, емкость, динамичность выступления, - заметил главврач Добринской межрайонной больницы Александр Дарьин.

Автор Владимир КУЛИК.

Фото автора.