2019-03-12T11:42:57+03:00
Общество

В Липецке принудительно отправили в отставку гендиректора фонда капремонта

Александр Козин уже не возглавляет организацию
Лия МУРАДЬЯН
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ФКР остался без гендиректораФКР остался без гендиректораФото: Региональный фонд капитального ремонта
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Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области остался без генерального директора. Слух об отставке Александра Козина подтвердился. Официально в пресс-службе ведомства происходящее не комментируют.

Но из неофициальных источников стало известно, что Козин покинул пост в минувший понедельник, 11 марта, причем ушел не по своей воле. Это было решение правления ФКР. Хотя на сайте фонда на данный момент Александр Сергеевич Козин все еще значится как генеральный директор.

Кстати, новый состав правления определили 4 марта по решению управления ЖКХ Липецкой области. Председателем правления является бывший руководитель управления экологии, а ныне начальник областного ЖКХ Елена Бадулина. Также в состав правления входят начальник управления экономики Сергей Курбатов, начальник управления строительства и архитектуры Александр Пушилин и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Напомним, что в конце февраля после прокурорской проверки на руководство ФКР завели уголовное дело о злоупотреблении полномочий – статья 201 УК РФ. Тогда дело прокомментировал врио губернатора Липецкой области Игорь Аратамонов, который угрожающе заявил, что это не последнее событие по наведению порядка в сфере ЖКХ региона.

Позже в УМВД появились еще два уголовных дела в отношении руководства других организаций, которые работали с ФКР. Здесь речь идет об особо крупном мошенничестве – часть 4 статьи 159 УК.

Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, по каждому уголовному делу есть обвиняемые, в одном деле фигурирует 45-летний гендиректор подрядной организации, который по версии следствия похитил более миллиона рублей.

Опять же из неофициальных источников достоверно известно, что Александра Козина среди обвиняемых ни в одном из уголовных дел о ФКР нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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