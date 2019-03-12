В Липецкэнерго состоялось совещание главных инженеров районов электрических сетей

Работа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в осенне-зимний период 2018-2019 годов осуществляется в штатном режиме. Благодаря техническому перевооружению, ремонту и реконструкции, качественной подготовке к периоду максимальных нагрузок энергооборудование функционирует стабильно, не было допущено ни одного массового отключения электроэнергии. В результате системной работы энергетиков время устранения технологических нарушений сократилось в 1,8 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Эти результаты стали возможны благодаря успешному выполнению основных производственных программ. Так Липецкэнерго выполнило капитальный ремонт 111 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ во всех районах Липецкой области. Энергетики привели в порядок 956 километров линий электропередачи. Это на 70 километров больше, чем годом ранее.

Особое внимание уделялось деятельности по расчистке и расширению просек, обеспечивающей сокращение технологических нарушений, вызванных падением деревьев на провода воздушных линий под тяжестью снежного покрова и ветровых нагрузок. Энергетики расчистили 752 гектаров просек линий электропередачи 0,4-110кВ, что на 218 гектаров больше, чем в 2018 году.

- Предварительные итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов показали, что качественная подготовка, своевременное исполнение всех запланированных мероприятий являютсязалогом безаварийного прохождения зимнего максимума нагрузок на энергосистему. Но впереди не менее напряжённая работа. Приближается паводок, период основных ремонтных работ, поэтому мобилизуем все силы, работаем активно с неукоснительным соблюдением правил охраны труда, - завершил совещание технического блока первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

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Фото Липецкэнерго