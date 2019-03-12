Дороги Липецка хотят застраховать от выбоин

Ситуацию с состоянием дорог в городе обсудили в этот вторник, 12 марта, на комиссии Липецкого горсовета. Один из вопросов, который возник у членов комиссии, где брать средства на возмещение ущерба от ДТП из-за разбитых дорог. Как рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, расходы на возмещение в прошлом году выросли на 30%.

Вместе с тем в городе промышляют профессиональные мошенники, которые используют выбоины на дорогах, как средство заработка. Некоторых удается выявить заранее с помощью досудебной экспертизы, которую тоже оплачивают из бюджета города.

– Ситуация критическая сложилась не только по возмещению в рамках дорожных условий, но и в целом по ДТП, огромное количество автоподстав, – прокомментировал ситуацию вице-мэр Константин Власов. – И наш регион вошел в тройку тех, где выплаты страховых компаний превышают их доход. Количество дорог с нормативным состоянием увеличивается, и пропорционально растет число таких ДТП. Явно существуют определенные группы, которые занимаются мошенничеством профессионально.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутат Роман Нижегородов предложил застраховать дороги, где прошел гарантийный срок ремонта. Чиновники подсчитали, что застраховать все не гарантийные дороги не получится, но некоторые можно. Теперь планируют запустить пилотный проект.