2019-03-13T08:30:27+03:00
Общество

Росприроднадзор тщательно проверит предприятия Липецка

Липецк вошел в число городов России с самым грязным воздухом
Лия МУРАДЬЯН
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Липецк назвали в числе городов с самым грязным воздухомЛипецк назвали в числе городов с самым грязным воздухомФото: Лия МУРАДЬЯН
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На форуме «Национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства» специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал города с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой.

В их число вошел Липецк, а также Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокузнецк, Новочеркасск, Череповец, Нижний Тагил, Братск и Чита.

Сергей Иванов отметил, что в этих городах пройдут тщательные проверки Росприродназдора. Как сообщает Российский союз промышленников и предпринимателей, по мнению Сергея Иванова, идея Минфина ввести экологический налог вызывает вопросы, и вместо этого надо улучшать администрирование действующих платежей.

– Я не за налоги, а за плату, – сказал Сергей Иванов. – Я не противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность – это сырьевики, металлурги, но не сфера IT.

Напомним, что в Липецке будет действовать новый закон о квотах на грязный воздух, который принимают по поручению президента. Согласно проекту в городах с неблагоприятной экологической обстановкой могут дополнительно ограничить объемы выбросов. А Росприроднадзор может проводить на загрязняющих предприятиях внеплановые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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