Современная операционная открывается в липецкой БСМП

Современная операционная открывается 14 марта в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1. В ней сделали ремонт и оснастили новейшим медицинским оборудованием.

В декабре 2018 года больница получила новую аппаратуру – современный ангиографический комплекс, оснащенный интегрированным модулем для измерения необходимых гемодинамических параметров и позволяющий визуализировать состояние сосудов сердца, головного мозга, а также периферических артерий.

Комплекс позволяет проводить миниинвазивные оперативные вмешательства, включающие ангиопластику и стентирование коронарных артерий, тромбоэкстракцию (удаление тромбов) из брахиоцефальных артерий при инсультах, ротационную ангиографию с двойной осью вращения. Новая аппаратура получена в аренду за счет средств обязательного медицинского страхования, а на ремонт помещений операционного блока было потрачено около 5 млн рублей областного бюджета.

Новое оборудование позволит увеличить количество проводимых операций в два раза, повысит доступность высокотехнологичных методов лечения жителям города Липецка и Липецкой области.

Оснащение больницы современным оборудованием создаёт благоприятные условия для открытия на базе БСМП второго регионального сосудистого центра. Первый успешно функционирует с 2012 года в Липецкой областной клинической больнице. В БСМП уже успешно функционирует первичное сосудистое отделение, в котором лечатся ежегодно 1700 пациентов с острым коронарным синдромом. С открытием второго регионального сосудистого центра на базе больницы скорой медицинской помощи № 1 дополнительно к 477 тысячам обслуживаемого взрослого населения присоединятся еще 16 тысяч жителей Хлевенского района для лечения острого коронарного синдрома.

В целом сосудистые центры принимают более пяти тысяч пациентов с острым коронарным синдромом. Непосредственно в БСМП ежегодно выполняется более 1600 рентгенхирургических вмешательств, около 750 селективных коронарографий, более 370 стентирований коронарных артерий, 22 пациентам выполнена баллонная ангиопластика коронарных артерий без стентирования.

В настоящее время благодаря современному высокотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в Липецкой области на 40% ниже среднероссийской. Это означает, что более 60% пациентов, перенесших столь серьезные заболевания, становятся независимыми в повседневной жизни. К 2024 году планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в области на 27 процентов (до 450 на 100 тысяч человек).

Это одна из задач, которую поставил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в сфере здравоохранения. В целом на развитие этой отрасли будут направлены в рамках региональной программы беспрецедентно большие средства - 9,6 миллиарда рублей.

Фото: архив «КП».

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