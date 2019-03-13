В Липецке хотят объединить школу №38 и лицей №3

В эту среду, 13 марта, в Липецком горсовете состоялось заседание комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. На ней департамент образования предоставил информацию о реформировании образовательных учреждений города.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в городе уже объединяют детские сады со школами. А в этом году планируется присоединить еще три детсада к школам №51 и №70 в 26 микрорайоне. А школу №28 присоединить к лицею №3. В настоящее время происходит слияние школу №63 и экологического лицея №66. Этот процесс завершится к осени 2019 года. Также реорганизация коснулась учреждений дополнительного образования, путем присоединения к домам творчества.

Кстати, против объединения учреждений высказались родители. Так, представитель родительского комитета школы №28 выступил на комиссии с обращением. Родитель сообщил, что их школы находятся далеко друг от друга, также они боятся потерять квалифицированные педагогические кадры. А еще беспокоятся за психологическую обстановку и возникновение конфликтов в школе между учащимися. К тому же обе школы переполнены. Ребята учатся в 2 смены. Школа №28 переполнена на 188%, а лицей №3 на 179%.

Вице-мэр Евгений Павлов ответил, что окончательное решение по реорганизации этих учреждений еще не принято. А директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина сообщила, что интеграция позволит объединить все плюсы школ и нивелировать минусы. Она отметила, что школы объединят при условии, если родители поддержат разработанную программу развития. В ином случае, Тюнина будет ходатайствовать о том, чтобы реорганизации не было.

Первый вице-спикер Федор Жигаров предложил департаменту донести до родителей исчерпывающую информацию про объединение учреждений. Депутаты взяли этот вопрос на контроль.