НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 26 марта

Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, приглашает липчан и гостей города 26 марта на экскурсию по производственным объектам предприятия. За полтора часа экскурсанты смогут посетить доменное и прокатное производства, а также декоративный экологический уголок «Лебединое озеро».

Желающие могут выбрать для посещения комбината удобное время: в 10-00 или в 14-00. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении родителей. Экскурсионные автобусы будут отъезжать от центрального офиса НЛМК (пл. Металлургов,2).

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефонам 440-484 (Шепелев Алексей) и 444-902 (Талалуева Анастасия) или отправить сообщения на адреса электронной почты shepelev_aa@nlmk.com или talalueva_av@nlmk.com. В электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.

Фото: Лия МУРАДЬЯН.