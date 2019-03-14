В Липецке девушка умерла не выходя из комы: родители винят врачей

На днях в Липецкой областной больнице умерла 17-летняя девушка из Данкова. Мама Анны (имя изменено) считает, что трагедии можно было избежать. В случившемся женщина винит врачей.

23 декабря 2018 года Анне стало плохо. Ей вызвали скорую, которая привезла тогда еще 16-летнюю девушку в приемный покой Данковской больницы. По словам мамы, Нины Прохоровой, хирург осмотрел ее дочь и взял анализы крови на лейкоциты. Они оказались немного выше нормы. Врач направил пациентку в Липецк. При этом девочка была спокойна, чувствовала себя неплохо.

Мама с дочкой сами приехали в Областную детскую больницу. Девушку осмотрел хирург, после чего ее положили в гнойное отделение. На следующий день Анне сделали УЗИ брюшной полости, ФГС, однако ничего не обнаружили. Ей также попытались сделать УЗИ малого таза. По словам мамы, из-за вздутого кишечника врач не смогла провести процедуру, так как ничего не было видно. Тогда девушке решили делать колоноскопию. Анне уже становилось хуже. У нее сильно заболел живот. Врачи дали ей обезболивающее.

ОТКАЗАЛИ ПОЧКИ, ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ

В ночь с 24 на 25 декабря девушке сделали лапароскопию. Нина Прохорова сообщила, что у дочери обнаружели воспаление петель кишечника и органов малого таза (матки, яичники).

- На следующий день мне сказали, что надо все таки делать колоноскопию, хотя боли были ужасные и кровь продолжала выделяться из заднего прохода, - рассказала мать девочки. - Утром 26 декабря мою дочь увезли на колоноскопию. Что произошло во время нее - не знаем. Знаю только, что длилась она минут 40, во время чего у Ани начало падать давление. Сразу после колоноскопии Дашу отправили в реанимацию. После того, как она вышла из наркоза, у ребенка начались судороги, и она стала непонятно говорить. Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии областной больницы не поняли, что происходит с Аней.

То, что происходит потом, больше похоже на страшный сон. По словам мамы, 27 декабря у Ани отказали почки, но делать диализ ей не стали. Вечером у девушки остановилось сердце. Врачи ее реанимировали, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анну ввели в медикаментозный сон из-за судорог судорог. Маме сообщили, что ее ребенок находится в очень тяжелом состоянии. По словам Нины, когда она спросила о диагнозе, врачи только развели руками. Тогда поговорить с врачами приехала старшая дочь Прохоровой, которая тоже медик. Она спросила, может ли у Анны быть сепсис. По словам Прохоровых, врач подтвердил это предположение. И что источник может находиться в кишечнике.

СТАНОВИЛОСЬ ТОЛЬКО ХУЖЕ

В Липецк вызвали гастроэнтеролога из Воронежа. Врач порекомендовал лечить кишечник. Нина купила все необходимые лекарства, что посоветовал медик. В период с 27 декабря по 4 января девушка находилась в медикаментозном сне и получала антибиотики, проводился диализ. Нина рассказала, что лейкоциты в крови поднимали до 100, при норме от 4 до 11. 4 января девочку вывели из медикаментозного сна. Она реагировала на внешние раздражители. Но 8 января состояние Ани снова ухудшилось. По рассказу Нины Прохоровой, врачи сообщили, что ее ребенок в состоянии терминальной комы и сделать они ничего не могут, кроме как поддерживать деятельность организма. Антибиотики не помогали, поэтому их заменили другими. После врачи и вовсе сказали, что надеяться осталось только на чудо.

- На наш вопрос, можем ли мы вызвать из Москвы врача реаниматолога на консультацию, нам ответил, что могут вызвать врача из Воронежа, - сообщила Нина. - Она сразу не смогла приехать, приехала только через 4 дня и только потому, что мы на протяжении всего этого времени настаивали на срочном вызове другого врача. В четверг 17 января 2019 года она приехала и у них была консультация, после чего меня с дочерью пригласили на беседу. Ни на один из наших вопросов по лечению не дали конкретного ответа. Сказали, что лечение проводится правильно и революционных методов спасения Ани нет, это все, что они могут сделать. Мы хотели пригласить другого врача, однако нам сказали, что мы должны это согласовать в Облздраве. И только если они дадут добро, тогда только это можно будет сделать.

Семья девушки отправила официальный запрос. 18 февраля состоялась видеоконференция с московскими врачами из Российской детской клинической больницы. На конференцию Прохорову не пустили. С результатами, по словам матери, их ознакомили в двух словах. Сообщили, что мероприятия остаются прежними.

РОДНЫМ ДО СИХ ПОР НЕ СООБЩИЛИ ДИАГНОЗ И ПРИЧИНУ СМЕРТИ

Кстати, во время колоноскопии у Ани взяли ткани на анализ. Липецкие врачи сказали отвезти их в конкретный центр в Москву. Результаты биопсии показали воспаление.

- 9 марта в 7 часов вечера моя дочь умерла в больнице не выходя из комы, почти у меня на глазах, - рассказала "КП-Липецк" Нина. - Да, я считаю, что это произошло по вину врачей. Мы неоднократно писали во все инстанции какие только можно, но нам приходили отписки, что моего ребенка лечат. При этом Анечке становилось только хуже. Я все понимаю, тяжелая болезнь. Однако нет ни одного подтвержденного диагноза. До сих пор нет предварительной причины смерти. Я писала президенту, в Минздрав, прокуратуру Липецкой области, областное управление здравоохранения, МВД и детскому омбудсмену. С нами связался ее помощник, но было уже поздно.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили "КП-Липецк", что обращение поступило к ним 27 февраля. На следующий день жалобу перенаправили в Управление здравоохранения по Липецкой области. Оперативно получить комментарий от управления пока не удалось.

Нина буквально убита горем. Однако, настроена она решительно. Женщина сказала, что не отступит и обязательно выяснит, что случилось с ее дочкой.