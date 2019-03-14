Первый мобильный офис МФЦ для бизнеса появился в Липецкой области

Государственные и муниципальные услуги стали доступнее для бизнеса благодаря мобильному офису.

Микроавтобус приобретен на средства целевой программы «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки, - многофункциональных центров для бизнеса». Всего в рамках программы выделено из федерального бюджета 4,16 млн рублей, из регионального 1,617 млн рублей. На закупку микроавтобуса с необходимым оборудованием для рабочих мест израсходовано 2 млн рублей, остальные направлены на создание и развитие инфрастуктуры МФЦ для бизнеса в регионе мест в МФЦ.

В автомобиле два рабочих места, оборудованных ноутбуками и необходимой оргтехникой. С помощью мобильного многофункционального центра бизнесмены могут получить более 200 услуг. Это, в частности, регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц, оформление субсидий, консультирование по вопросам налогообложения, перевод на иностранный язык деловой переписки. Полный перечень представлен на сайте umfc48.ru в разделе «Услуги для бизнеса».

«С помощью мобильного МФЦ для бизнеса можно получить и дополнительные услуги. Например, узнать о наличии задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов» - отметил Игорь Артамонов.

Важно то, что бизнесмен может вызвать специалистов в любую доступную для транспорта точку на территории Липецкой области, оформив вызов мобильного МФЦ для бизнеса на сайте umfc48.ru в разделе «Для заявителей». Также можно воспользоваться телефоном единой справочной службы центров «Мои документы» 8(4742) 522-142. Запрос будет обработан специалистом, который согласует время оказания услуги.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.