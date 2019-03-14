2019-03-14T13:11:41+03:00
Экономика

Липецкэнерго выбирает лучших среди студентов-энергетиков

Липецкие энергетики вошли в состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
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Соревнования на звание лучшего по профессии среди студентов-энергетиков прошли на базе Липецкого металлургического колледжа. В состав жюри вошли представители крупнейших предприятий города. От Липецкэнерго экспертную оценку студентам дал специалист по охране труда Дмитрий Коротков.

- На сегодняшний день среди студентов-энергетиков все больше талантливых ребят с реальным желанием работать и развиваться. Соревнования такого рода – прекрасный шанс для учащихся среднего профессионального образования показать все свои возможности потенциальным работодателям. А представителям компаний, входящим в состав комиссии, не только оценить знания и навыки участников олимпиады, но и выбрать будущих коллег, - поделился впечатлениями Дмитрий Коротков.

Олимпиада предусматривала для участников выполнение заданий двух уровней. Первый этап включал в себя решение тестовых задач. На втором будущие энергетики продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока, а также мастерство в сборке электрических схем.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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