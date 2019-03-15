Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России

Steeluniversity - образовательный проект World Steel Association, международной ассоциации производителей стальной продукции. Он состоит из учебных материалов и интерактивных симуляторов, которые охватывают основные аспекты производства чугуна, стали и металлопроката.

Адаптация сайта для русскоязычной аудитории началась два года назад по инициативе Корпоративного университета Группы НЛМК. Эксперты компании организовали перевод самого сайта, обучающих игр и 3D-моделей. В процессе доработки ряд обучающих курсов, которые будут добавляться по мере их готовности.

«Мы гордимся, что именно НЛМК стал инициатором адаптации этого уникального ресурса по металлургии для русскоговорящей аудитории. Сегодня большая часть сайта уже переведена, но на этом наша работа не закончена. Ресурс будет обновляться, появятся новые программы и симуляторы. Материалами Steeluniversity смогут воспользоваться компании отрасли и профильные учебные заведения для подготовки молодых специалистов, адаптации новых сотрудников, профориентации», - сообщила руководитель Корпоративного университета Группы НЛМК Валентина Сатарова.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.