Похудеть – и поздороветь!

Как постройнеть и привести свой вес в норму? Эта тема в преддверии пляжного сезона неизменно актуальна. Но на пути к заветной цели есть немало «подводных камней». Надо помнить, что диетические рекомендации у врача каждой специальности разные.

- С позиции врача-эндокринолога есть четкие целевые задачи – еда должна быть полноценной по составу, но сбалансированное питание не должно приводить к набору веса, - отмечает главный врач Липецкой городской поликлиники №4, эндокринолог Елена Тамбовская.- Индекс массы тела (ИМТ) должен быть не выше 25 и не ниже 18. Но ИМТ - это относительный показатель, имеет значение и внешний вид, и соотношение белковой и жировой ткани, и объем талии (не более - 80 см у женщин и 90 см у мужчин). Важное значение играет и возраст. С годами склонность к избыточному весу у женщин выше, чем у мужчин. Весь организм женщины рассчитан на то, что процент жировой ткани у нее выше. В разные периоды жизни (полового созревания, послеродовой и менопаузы) прирост массы тела и нормы различны. Так, в период менопаузы женщина, у которой избыток массы тела, будет выглядеть моложе и дольше сохранит здоровье. Для нее в этот период (если не будет приниматься заместительная терапия) идеальная масса тела – это рост (см) минус 100 плюс 2-3 кг. У зрелых мужчин остаются те же понятия идеального веса, как и для 25-летних.

Худеть нужно правильно

- Некоторые люди сетую на плохой обмен веществ, какие-то внешние факторы, способствующие набору веса – это не совсем так, замечает Елена Алексеевна. - У людей, склонных к полноте, гормон инсулина чуть выше, чем у остальных. Проблема в том, что мы потребляем калорий (соответственно и энергии) больше, чем тратим. Резкий же сброс веса (10 и более кг в месяц), как обещают некие «модные» диеты, дурно влияют на здоровье. Снижение массы тела должно быть порядка 2-2,5 кг в месяц – это физиологично. Если человек принял решение соблюдать диету и сбросить вес, ему надо понять, что изменить свой образ жизни он должен на всю жизнь. Иначе он наберет веса впоследствии вдвое больше, чем потерял в период ограничений. Следует помнить, что, начиная с 40 лет расход энергии, по сравнению с теми же физическими нагрузками в 20 летнем возрасте, становится меньше. Необходимо также обратить внимание на легко и трудноусвояемые углеводы, все сладкие продукты должны быть сведены к минимуму.

- Елена Алексеевна, а как же про пользу меда, горького шоколада…И если сладкого мозг «требует»?

- Мозг питается глюкозой, но она может поступать от других источников. Сладкие продукты требуют на свое усвоение дополнительный выброс инсулина. Это способствует повышению аппетита и быстрому отложению жира из всех потребляемых продуктов. От конфеты не поправишься, но через некоторое время человек съест другой пищи уже больше, чем если б не потреблял сладкого. Конечно, пара столовых ложек меда в неделю может быть полезна - все дело в разумном потреблении. Однако, если человек борется с повышенной массой тела, то сладкие продукты должны быть фактически исключены из рациона. При нормальном ИМТ можно и «побаловаться» сладким, но тоже в меру.

- Зачастую люди пытаются начать худеть самостоятельно. Что им посоветуете?

- Рекомендую в 1 очередь обратиться к эндокринологу. Процент ожирения, связанный с эндокринной патологией хоть и мал, но все же существует. И тогда все усилия пациента по снижению веса (без ликвидации этого нарушения) будут безуспешны. Доктор должен оценить и состояние сердечно-сосудистой системы - правильно дозировать и ограничения питания, и физические нагрузки, иначе последствия могут быть печальными.

Если же человек самостоятельно приобретает в аптеке препараты «для похудения», кроме вреда это ничего не принесет. Большинство таких препаратов содержит вещества слабительного и мочегонного действия. Это приводит к обезвоживанию организма, нарушению обмена калия, что может привести к внезапной смерти. Нужен разумный подход. Исходя из своего опыта, замечу – те, кто хочет похудеть, у кого есть мотивация, достигают своих результатов. Но для этого надо потрудиться, от чего-то отказаться. Часто причиной бесплодия молодой женщины является избыточный вес. А когда женщина мотивирована на материнство, и эта цель для нее настолько важна, то, как правило, она худеет всегда.

Создать моду на здоровый образ жизни

К сожалению, число людей с избыточным весом растет – вкусной и доступной пищи (которая не относится к категории здоровой) много. К тому же мы мало двигаемся. И это хорошо, что объявлена мода на занятия спортом, очень важен именно психологический аспект. Моду на здоровый образ жизни надо создавать, пропагандировать – и воплощать. А приведение себя в порядок перед летом – как дополнительная мотивация, стимул. И не надо ничего откладывать. Ведь человек должен понимать, что жизнь одна и ее надо прожить как можно дольше и качественней.

Владимир КУЛИК. Фото автора.