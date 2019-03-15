Игорь Артамонов предоставит выгодные условия итальянским инвесторам

По приглашению руководства Липецкой области 15 марта в регион с рабочим визитом прибыла итальянская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Российской Федерации господином Паскуале Терраччано. В ее состав вошли бизнесмены, представляющие самые разные отрасли итальянской промышленности и индустрии услуг.

Руководитель региона Игорь Артамонов обсудил с Послом развитие партнёрских связей между Липецкой областью и итальянским деловым сообществом. Руководство региона заинтересовано в увеличение товарооборота между липецкими и итальянскими компаниями и расширение сотрудничества с Италией, укреплении не только делового, но и культурного сотрудничества.

Комментируя встречу, Игорь Артамонов отметил:

- Италия является лидером среди стран Западной Европы по количеству представленных предприятий на территории нашего региона. В Липецкой области заинтересованы, чтобы итальянский бизнес расширял свое присутствие. Для этого у нас есть все: экономические зоны с льготными условиями, коммуникации, опытный персонал и желание сотрудничать. Поэтому мы говорим компаниям: «Welсome».

В свою очередь Паскуале Терраччано сказал, что Липецкая область стала первым регионом, куда отправились представители посольства со своей миссией в этом году. Причиной этого стало широкое представительство итальянских предприятий в регионе - 8 заводов. Посол также подчеркнул, что в Липецкой области хорошо выстроена административная система, которая отвечает всем современным требованиям.

В программе визита делегации запланировано посещение итальянских предприятий, разместивших свои производства в Липецкой области. В частности, осмотр завода компании «Фондиталь», который 28 ноября 2018 года запустил свое первое производство в России. Кроме того, делегация посетит крупнейшее итальянское предприятие России, расположенное под Липецком, – завод «Индезит Интернэшнл», который производит треть всей белой техники страны.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.