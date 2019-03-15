2019-03-15T16:00:17+03:00
Общество

Приложение Wink«Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысячраз

СервисWinkот «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Липецкой области установили приложение 9603 раза
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Из них на устройства SmartTVот Samsung –4012, ещё3330 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS.

Приложение Wink это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV.С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

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Дмитрий Ерастов, директор Проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По данным британских аналитиков наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент».

Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в GooglePlay, AppStore или через SmartTV и пройти несложную регистрацию. Более подробную информацию можно найти на сайте сервисаили в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Реклама Фото предоставлено Ростелеком

ИСТОЧНИК KP.RU

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