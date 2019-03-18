Липецкэнерго предостерегает жителей области: не сотрудничайте с энергомошенниками!

Вынуждая потребителей поменять исправный счетчик, срок эксплуатации которого не истек, эти организации, по сути, вводят их в заблуждение. Предлагаемые ими услуги по замене старого провода на новый в большинстве своем вообще являются незаконными, поскольку это оборудование находится в собственности электросетевой компании.

Жители области, поддавшиеся на уловки мошенников, могут столкнуться с множеством проблем, начиная от отсутствия официальных гарантий на качество услуг, заканчивая штрафами за неучтенное потребление. Нарушенные пломбы и знаков визуального контроля приборов учета, а также факты самовольной замены счетчика потребителя наказываются в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы избежать обвинений в хищении электроэнергии необходимо соблюдать бдительность и обращаться по всем вопросам, связанным с предоставлением электросетевых услуг к специалистам Липецкэнерго по телефону горячей линии энергетиков: 8 800 50 50 115, звонок бесплатный.

Фото предоставлено Липецкэнерго