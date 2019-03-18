2019-03-18T13:34:16+03:00
Происшествия

Солдат из Липецка погиб в Подмосковье: родственники не верят в причину смерти

Родные Александра Суринова рассчитывают на независимую экспертизу [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанин погиб на службе в ПодмосковьеЛипчанин погиб на службе в ПодмосковьеФото: с личной страницы "Вконтакте"
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Трагедия с солдатом срочником из Липецка случилась в подмосковном городе Наро-Фоминск. Там в Ямпольском полку Кантемировской дивизии при неизвестных обстоятельствах погиб 19-летний Александр Суринов.

Как сообщили в областном военном комиссариате, Александра призвали 5 июля 2018 года, сначала направили в учебную часть в Коврове, а после определили в Наро-Фоминск. Через 3 месяца он должен был вернуться домой.

Александр признавался, что в армии несладко Фото: с личной страницы "Вконтакте"

Александр признавался, что в армии несладкоФото: с личной страницы "Вконтакте"

Оставалось совсем немного, солдата ждали дома родственники и друзья. Парень активно вел страницы в соцсетях, где выкладывал фотографии со службы. В комментариях под одним из фото он признался, что на службе не все ладно.

– Потрепала меня армейка, – написал парень в ноябре прошлого года.

Вечером 13 марта Александр еще был онлайн, а 14 марта родные узнали о его гибели. По словам родственников, командование им сказало, что Саша умер от сердечного приступа. Родные обратились за помощью в липецкий «Комитет солдатских матерей». Как рассказала «КП-Липецк» председатель комитета Елена Мохотаева, родственники позвонили ей в тот же день,

– Убитая горем мать солдата была не в состоянии говорить, поэтому обратилась родственница, – пояснила председатель комитета. – Я ответила на все вопросы, в том числе и по независимой экспертизе, и переадресовала в военный комиссариат Липецкой области.

Гроб с телом солдата привезли в Липецк .

Родственники не верили, что со здоровым парнем мог случиться сердечный приступ. А 16 марта, когда гроб с телом Александра Суринова прибыл в Липецк, их сомнения усилились. По словам родных, на лице погибшего парня были гематомы.

Друзья Александра скорбят в соцсети Фото: с личной страницы "Вконтакте"

Друзья Александра скорбят в соцсетиФото: с личной страницы "Вконтакте"

Что именно произошло с солдатом, в липецком военкомате не знают, как и точную причину смерти. Но родственники намерены идти до конца, родные рассчитывают, что истинную причину трагической гибели 19-летнего парня установит независимая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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