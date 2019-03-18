2019-03-18T15:57:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «На покупку жилья для детей-сирот ежегодно будем направлять около 500 миллионов рублей»

В Липецкой области в 2019 году жильем обеспечат 300 детей-сирот
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В 2019 году в регионе запланировано приобретение порядка 300 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено 471 млн. руб., из них 51,5 млн. руб. – средства федерального бюджета, почти 420 млн. руб. – из регионального бюджета.

В текущем году врио главы Липецкой области Игорем Артамоновым дано поручение ускорить процедуру процедуру покупки жилья для этой категории граждан. «Сегодня в очереди на жилье стоят две тысячи детей-сирот. Чтобы решить эту проблему, мы увеличили финансирование. В трёхлетнем бюджете региона выделено 1,6 миллиарда рублей на приобретение жилья детям-сиротам. Мы увеличим темпы покупки квартир для того, чтобы к 2024 году ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть», - заявил Игорь Артамонов.

С начала года уже закуплено 6 квартир в Данкове, вручение ключей планируется в апреле. Закупочные процедуры объявлены еще на приобретение 50-ти квартир.

Приоритетный проект «Ликвидация очередности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» стартовал в 2017 году. Он рассчитан на 6 лет. Цель проекта - к концу 2023 года ликвидировать очередность и увеличить количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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