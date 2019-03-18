Любовь, сгоревшая дотла: в лесу Липецка нашли романтичные письма любимому в армию

В выходные липчанин Андрей, прогуливаясь в лесу на окраине Липецка, наткнулся на красивую коробку. Горожанин не смог сдержать любопытства и открыл крышку, став свидетелем чьей-то сильной, но уже угасшей любви. Внутри коробки он обнаружил обгоревшие любовные письма. Фотографии из лесополосы он выложил в соцсеть.

Фото Андрей Иванов

- Сегодня гуляли в лесу и наткнулись на такую находку, - написал Андрей. - В огне сгорели остатки чьей-то любви, письма, записки, фото. Такие теплые письма, и так все закончилось. Может участники смогут разгадать, кто владелец, и еще не поздно вернуть все назад.

Судя по тем остаткам, что остались от писем, любовные послания писала девушка. На бумаге есть обрывки слов «дембель» и «служба». Интернет-пользователи предположили, что девушка писала письма своему любимому в армию.

Фото Андрей Иванов

Многие обвинили автора, мол, нельзя читать чужие письма. Другие вздыхали об угасших чувствах. Так или иначе, история любви, отраженная на бумаге, взволновала липчан. И возможно, каждый вспомнил о своей первой и самой искренней любви.