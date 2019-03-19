Проблема дольщиков последовательно сходит на нет

Болезненная для региона тема обманутых дольщиков долгое время пребывала в состоянии анабиоза - она иногда «пробуждалась»…и угасала. Менее полугода назад, фактически с первых дней вступления в должность, врио главы региона Игорь Артамонов стал лично заниматься решением наболевшего вопроса – были проведены встречи с дольщиками, новыми инвесторами. Первые подвижки начались уже в начале октября, когда один из известных российских застройщиков «Орелстрой» дал согласие на достройку 2-х домов в Елецком микрорайоне и 4-х – в «Европейском». Наконец-то появилась понятная «дорожная карта» работы с дольщиками. В регионе были открыты и громкие уголовные дела в отношении недобросовестных застройщиков. Добавляло сложности и отсутствие единства в рядах самих дольщиков. По некоторым объектам им надо было определиться с выбором из нескольких вариантов, в числе которых были и продажа права на достройку с торгов, и судебные разбирательства с собственниками квартир-фантомов, расселение по другим новостройкам. Глава региона заверил, что областная администрация поддержит любой их выбор:

- Все на вашей стороне – власть, правоохранители, юристы. Только придите к общему мнению.

Для урегулирования спорных вопросов и неясностей, информирования дольщиков, с ними на постоянной основе стали проводить встречи областные власти. На минувшей неделе с участниками долевого строительства проблемных домов застройщика ООО «ЛИСК» встретился заместитель руководителя исполнительной власти региона Илья Тузов. Он проинформировал дольщиков, что на проблемных домах работают эксперты и определяются графики завершения долгостроев, ведутся и переговоры с рядом инвесторов о завершении строительства незавершенных объектов. Обсуждались также и вопросы перехода на эскроу-счета (станут обязательными с 1 июля). Теперь покупатель, заключая договор с застройщиком, будет зачислять деньги на специальный счет в банке. Они будут получены строительной компанией только после предоставления банку документов о сдаче дома.

- Такие встречи будут проходить регулярно. И мы вместе – власть и дольщики – будем контролировать весь процесс до его завершения. Нам важно знать от самих участников долевого строительства жилья, что ситуация с проблемными домами получает дальнейшее развитие после того, как мы вмешались, - отметил вице-губернатор.

Максимально ускорили процесс, выполняя поручение Игоря Артамонова, и руководители строительного комплекса региона. На сайте врио губернатора можно видеть в режиме онлайн строительные работы по каждому дому и постоянно обновляющуюся информацию по нему.

О том, каково сегодняшнее положение дел со строительством проблемных домов, нам рассказали в областном управлении строительства и архитектуры.

Официально «проблемными» в Липецке признаны 15 объектов долевого строительства (2425 договоров долевого участия). Еще по 6 объектам застройщики нарушили сроки исполнения обязательств перед долевиками.

Сейчас ведутся строительные работы в 10 домах. Сроки завершения строительства и восстановления прав долевиков:

- в 2 домах по ул. Неделина-Фрунзе и ул.Неделина – 2 квартал 2019 г. В доме по ул. Агрономическая – 2020 г.;

- в 4-х домах микрорайона «Европейский» - 1 квартал 2019 г. (дома №10 и №22/3) и 2020г. (дома №8и №9);

- в 3-х домах микрорайона «Елецкий» - 2019 г. (дома №II-9 и №II-2) и 2020 г. (дом № III – 1).

В 2019 г. ключи от своих квартир получат более 1100 семей. Найдено решение по завершению строительства еще 3-х многоэтажек: в микрорайоне «Елецкий» (дом №II-15), по ул. Ударников (дом №24) и микрорайоне «Университетский» (дом№32А). Приняты решения и по остальным 7 домам – в микрорайонах «Елецкий», «Европейский», по улицам Б.Хмельницкого и 50 лет НЛМК. Все инвесторы, завершающие строительство проблемных домов, в качестве возмещения затрат получат компенсации в рамках соответствующего областного закона.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.