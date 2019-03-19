На НЛМК соревновались сильнейшие пловцы

В нем состязалась 21 команда пловцов, которые представляли подразделения предприятия и липецкие компании Группы НЛМК.

По итогам заплывов победителем стал цех электроснабжения. После эстафеты 12 сильнейших пловцов НЛМК разыгрывали комплект медалей в личном зачете на дистанции 50 м вольным стилем. Быстрее всех проплыл дистанцию подручный сталевара внепечной обработки стали первого конвертерного цеха Константин Авхачев.

После трех этапов Спартакиады-2019 лидируют железнодорожники, на втором месте – спортсмены Стагдока, на третьем - команда цеха электроснабжения.

28-29 марта в спортивном зале ДЮСШ-4 (ул.50 лет НЛМК, 9) пройдет Кубок НЛМК по настольному теннису. Все желающие смогут поддержать любимые команды с 16.00. Вход свободный.

В течение 2019 года в рамках Спартакиады -2019 пройдут соревнования по 20-ти видам спорта. Все работники НЛМК смогут сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.