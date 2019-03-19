2019-03-19T10:19:04+03:00
Экономика

Липецкие энергетики приступили к реализации инвестиционной программы 2019 года

В этом году в рамках инвестиционной программы Липецкэнерго планирует потратить больше миллиарда рублей
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Для повышения системной надежности липецкого энергокомплекса и создания возможностей для новых техприсоединений липецкий филиал построит и реконструирует более 300,73 км линий электропередачи напряжением 0,4/10 кВ и введет в эксплуатацию 92 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 73,8 МВА.

Одним из крупных объектов инвестиционной программы станет реконструкция ВЛ 110 кВ «Становая-левая/правая» с заменой провода, установкой унифицированных стальных опор и устройством перехода через железнодорожные пути. Данная линия обеспечивает электроснабжение более 11 тысяч потребителей Становлянского района, а также около полусотни социально-значимых объектов.

Кроме того, липецкими энергетиками запланирована реконструкция ПС 110 кВ Донская с заменой силового трансформатора. Данная подстанция обслуживает 5 тысяч физических лиц Задонского района, а также крупный птицеводческий комплекс.

Реализация мероприятий в рамках инвестиционной программыЛипецкэнерго позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Реклама Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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