2019-03-19T11:52:20+03:00
Общество

В Липецке после зимы разрушились дороги в районе ЛТЗ и Сырского Рудника

На некоторых участках нужно полностью менять асфальтобетонное покрытие
Юлия КЛЮЕВА
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Дороги ЛТЗ остро нуждаются в ремонтеДороги ЛТЗ остро нуждаются в ремонтеФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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Специалисты регионального управления дорог и транспорта обследовали дороги в Липецке. Они побывали в районе ЛТЗ и Сырского Рудника. Оттуда поступает большинство жалоб на состояние дорожного покрытия. Липчане снова шутят, что вместе со снегом сошел и асфальт. Действительно, специалисты обнаружили на дорогах много ям. Из-за того, что межремонтные сроки не соблюдались, разрушилось асфальтобетонное покрытие.

Как сообщили в пресс-службе управления, на Сырском Руднике ямочный ремонт уже ведется. До поселка Тракторостроителей, к сожалению, еще не добрались. Улицам Жуковского, Ибаррури, Ильича, Юбилейной, Краснозаводской и др. необходим ямочный ремонт. На некоторых участках нужно полностью менять дорожное покрытие.

Также ямочный ремонт нужен в районе проездов Поперечный и Северный в Советском районе областного центра. Специалисты управления также проверяют дороги по жалобам жителей в Грязях и Ельце. Такие проверки будут проводиться регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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