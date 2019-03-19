Липецкой фабрике «Рошен» доначислили налог в треть миллиарда рублей

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по налогам кондитерской фабрики «Рошен», которые та пыталась оспорить. Напомним, разбирательство в суде с межрайонной налоговой службой началось летом 2015 года.

Фабрика требовала признать незаконным дополнительно начисленный НДС в сумме 285,9 млн. рублей, пени 26,2 млн. рублей, а также штраф в размере 49,4 млн. рублей – всего 361,5 млн.

Но руководство фабрики считало, что у ФНС не было оснований дочислять налог на добавленную стоимость и отказывать в его возмещении. Судебное разбирательство длилось почти 4 года. В ходе процесса возникали ожесточенные споры, из-за чего из зала суда даже удаляли представителя налоговой службы.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда, в ходе рассмотрения дела провели комплексную экспертизу, результаты которой легли в основу решения. В итоге, изучив все доказательства, суд вынес решение не в пользу «Рошен».

Липецкой кондитерской фабрике отказали в удовлетворении иска. Теперь давно уже законсервированный и пустующий «Рошен» должен выплатить по налогам больше трети миллиарда рублей.

Отметим, что фабрику полностью закрыли в июне 2017 года. В том же году уволили всех сотрудников. А неоднократные слухи о скорой продаже фабрики так и не подтвердились.

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