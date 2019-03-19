2019-03-20T10:54:32+03:00
Общество

Липецкой фабрике «Рошен» доначислили налог в треть миллиарда рублей

Фабрика не смогла оспорить в суде решение ФНС – разбирательство длилось 4 года
Лия МУРАДЬЯН
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"Рошен" обяжут выплатить все долги по налогам"Рошен" обяжут выплатить все долги по налогамФото: Лия МУРАДЬЯН
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Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по налогам кондитерской фабрики «Рошен», которые та пыталась оспорить. Напомним, разбирательство в суде с межрайонной налоговой службой началось летом 2015 года.

Фабрика требовала признать незаконным дополнительно начисленный НДС в сумме 285,9 млн. рублей, пени 26,2 млн. рублей, а также штраф в размере 49,4 млн. рублей – всего 361,5 млн.

Но руководство фабрики считало, что у ФНС не было оснований дочислять налог на добавленную стоимость и отказывать в его возмещении. Судебное разбирательство длилось почти 4 года. В ходе процесса возникали ожесточенные споры, из-за чего из зала суда даже удаляли представителя налоговой службы.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда, в ходе рассмотрения дела провели комплексную экспертизу, результаты которой легли в основу решения. В итоге, изучив все доказательства, суд вынес решение не в пользу «Рошен».

Липецкой кондитерской фабрике отказали в удовлетворении иска. Теперь давно уже законсервированный и пустующий «Рошен» должен выплатить по налогам больше трети миллиарда рублей.

Отметим, что фабрику полностью закрыли в июне 2017 года. В том же году уволили всех сотрудников. А неоднократные слухи о скорой продаже фабрики так и не подтвердились.

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«Не доставайся же ты никому»: Глава Roshen готов «сгноить» фабрику в Липецке. По словам главы компании, если раньше активы оценивались в 200 млн долларов, то сейчас они ничего не стоят, однако продавать производство дешевле он не намерен. Москалевский подчеркнул, что уж лучше эта фабрика сгниет по принципу «так не доставайся же ты никому» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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