Преуспевающая компания «зарядила» электросчетчик

Электронное устройство, которое останавливает электросчетчик, обнаружено в комплексе учета одного из предприятий Измалковского района. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» пришли с плановой инструментальной проверкой и обнаружили, что пломбы нарушены, а сам счетчик «усовершенствован».

Энергетики составили акт безучетного потребления. По расчетам специалистов, предприятие, которое в интернете позиционирует себя, как официальный партнер Чемпионата мира по футболу, бесконтрольно израсходовало 67 тысяч кВт*ч электроэнергии. «Заряженный» счетчик демонтирован, бизнесменам попытка сэкономить обойдется в 200 тысяч рублей по акту безучетного потребления.

- Это уже второе предприятие, которое мы с начала года поймали на вмешательстве в прибор учета. Электронное устройство, которое останавливает счетчик, мы также обнаружили на одной из ферм района. Почему-то бизнесмены убеждены, что подобное вмешательство обнаружить невозможно. На самом деле в Липецкэнерго достаточно современной техники и грамотных специалистов, чтобы выявить и доказать любое искажение показаний комплексов учета электроэнергии, - рассказал заместитель начальника по реализации услуг Измалковского РЭС Павел Рягузов.

Стоит добавить, что только за первый месяц этого года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» 72 случая попыток хищения электроэнергии на общую сумму 1,7 млн. рублей.

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Фото Липецкэнерго