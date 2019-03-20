На границе Липецкой области впервые за 95 лет заметили рысь

На территории Воронежского биосферного заповедника, что на границе между Липецкой и Воронежской областью, заметили теперь уже исключительно редкое для этих мест животное – рысь. Этих крупных кошек не видели на данной территории уже 95 лет.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, историческое событие, когда фотоловушка поймала рысь, произошло 12 марта. Необычные круглые следы на снегу несколько раз замечали на протяжении всего последнего месяца, зверь даже два раза проходил возле фотоловушки. Зоологи догадывались, какому зверю принадлежат таинственные следы, но

подтвердить, что в регион вернулись крупные кошки, не удавалось. Сотрудникам заповедника не хватало фактов: то животное было слишком далеко, и датчик не срабатывал, то проходило позади камеры.

Воронежский заповедник Рысь.12 марта 2019 года произошло историческое событие: фотоловушка Воронежского заповедника зарегистрировала рысь!

И вот на прошлой неделе, когда просматривали запись камеры с привычными косулями и лисицами, на видео внезапно промелькнула рысь. По данным зоологов, в 1950-е годы после долгого отсутствия в заповедник пришли первые лоси и кабаны, которые теперь стали обычными обитателями этих мест. В 1971 году в заповедник вернулись волки. И теперь мы стали свидетелями возвращение рыси.

В основном эти крупные кошки обитают гораздо севернее в лесах. А в лесостепи наших широт хищники заходили крайне редко – единичные случаи отмечали в Тамбовской и Пензенской областях и на севере Ростовской области. Последнее сообщение о рыси в наших краях было в 1938 году, тогда последнего зверя убили охотники в районе Липецка.

При этом в верхнеплейстоценовую эпоху, 100 – 10 тыс. лет назад, Рыси были обычными обитателями ныне Центрального Черноземья. Останки хищных кошек нередко находили на стоянках древних людей в Воронежской и Липецкой областях. В XVII веке рысь обитала на территории Белгородской области, и на животное предписывали вести охоту.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Крупный зверь семейства кошачьих может весить до 10.6 килограмм, взрослые самцы рыси достигают в длину до 106 см., самки – до 99. Отличительная особенность рыси – это длинные кисточки на ушах, удлиненные волосы по бокам морды и короткий хвост. Хищник в основном питается зайцами, белками и грызунами. Но может напасть и на мелкое копытное. Охотится рысь всегда в сумерках, на человека, если тот не представляет угрозу, не нападает.