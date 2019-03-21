В 2018 году в дорожный фонд Липецка ушло более 2,1 млрд. рублей

На заседании коллегии городской администрации рассмотрели отчет об исполнении бюджета Липецка за 2018 год. Как сообщили в пресс-службе мэрии, доходы в прошлом году составили 12,2 млрд. рублей. Расходы - 12,8 млрд. рублей. Хотя в декабре 2017 года расходов предполагалось почти на 2 млрд. рублей меньше. Поступление в бюджет налогов и неналоговых доходов - 39,7%. Поступления из вышестоящих бюджетов - 60,3%. Дефицит казны составил 534 млн. рублей.

Председатель департамента финансов Татьяна Григорова сообщила, что дефицит обеспечен необходимыми источниками: 344 млн. рублей - заемные средства, остальная часть покрыта остатками на счетах бюджета.

Муниципальный долг на 1 января 2019 года - 2,5 млрд. рублей. Или 56,7% от объема поступаемых налоговых и неналоговых доходов. Этот показатель не превышает установленных Бюджетным кодексом ограничений.

Кстати, 47,8% поступлений - это налоги на доходы физических лиц. С земельного налога поступило 21,1%. С аренды за землю - 5,4%. С единого налога на вмененный доход - 5,3%.

По НДФЛ рост превысил 115%. Это связано с увеличением фондов оплаты труда, сложившемся на уровне 110%. Около 970 млн. рублей - сумма возврата от липчан, заявивших об имущественных и социальных налоговых вычетах.

Недоимка составила 337 млн. рублей. Более 80% этой суммы реально к взысканию. Так, благодаря работе комиссий по недоимке и серым зарплатам в казню города поступило более 140 млн. рублей.

Расходные обязательства, 60% которых идут на социально-культурную сферу, полностью профинансированы. Однако не все средства, выделенные по запросам структурных подразделений, использовали. Так, из выделенных 14 млрд. рублей остались 900 млн.

Большинство привлеченных финансов идут в дорожное хозяйство. Объем дорожного фонда превысил 2,1 млрд. рублей, что на 300 млн. больше, чем в 2017 году. Увеличились расходы на капремонт учреждений культуры. речь идет о ДК "Рудничный" и ДК "Сокол". На 70% увеличилось финансирование мероприятий по благоустройству областного центра. В большей степени, за счет проекта по формированию современной городской среды, обустройству территорий. Более 20 единиц спецтехник закупили для "Зеленхоза", управления благоустройства и парка Победы. На это ушло 35 млн. рублей.