Липецкэнерго направит на ремонтную программу 2019 года 158 миллионов рублей

Большое внимание по-прежнему уделяется расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. В текущем году будет расчищено 678гектаров, что на 85,59га (12,6%) больше, чем в прошлом году.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы филиала Липецкэнерго в этом году станут ПС 110/10кВ Химическая и ПС 110/35/10кВ Хворостянка, на которых будет произведен ремонт трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10. Указанные подстанции обеспечивают электроэнергией в общей сложности 200 населенных пунктов и более 37 тысяч потребителей Данковского и Добринского районов. Среди значимых объектов, которые питают подстанции, 2 птицефабрики, а в Данковском районе открывшийся в этом году дрожжевой завод ООО «Ангел Ист Рус».

В числе значимых объектов ремкампании также ВЛ 35 кВ Березняговка-1 в Добринском районе и ВЛ 35 кВ Троекурово-Совхозная в Лебедянском районе, ремонт которых обеспечит надежность электроснабжения более 2,5 тысяч жителей 14 населенных пунктов Липецкой области.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона.

Энергетики просят жителей области с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с частичным или полным ограничением электроснабжения на время проведения плановых работ, поскольку эти меры направлены на дальнейшую бесперебойную работу энергооборудования и избежание аварийных ситуаций в сетях.

Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте МРСК Центра mrsk-1.ru (на главной странице сайта необходимо кликнуть на баннер «Отключение электроэнергии») или позвонив на прямую линию энергетиков 1350 (со стационарных телефонов) или 8-800-50-50-115, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

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Фото Липецкэнерго