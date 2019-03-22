Трудовая династия Абросимовых: «Все вместе 300 лет на НЛМК»

Трудовая династия Абросимовых ведет свое начало с самого основания Новолипецкого металлургического комбината – с 1934 года. Все началось еще с бабушки, Анны Сергеевны, которая в 30-е годы начала работать в заводском профтехучилище, где готовила специалистов для завода. А сейчас на комбинате трудятся ее правнуки. Фактически семья Абросимовых работает на НЛМК столько, сколько он существует.

Традицию продолжили Николай Васильевич и Клавдия Сергеевна. Слесарь и полировщица центральной лаборатории комбината познакомились, когда ехали после смены в трамвае.

– Отцу было 25, а маме – 18, он подарил ей сирень, а через три дня они уже расписались, – рассказывает их сын Сергей Николаевич Абросимов, который также всю жизнь трудился на НЛМК и теперь на пенсии. – Мама проработала на комбинате 45 лет, папа – 40. И мы, трое их сыновей, также пошли по их стопам. У нас почти у всех, включая жен, детей и снох, запись в трудовой книжке одна – Новолипецкий металлургический комбинат.

Первым работать на завод пошел старший сын Алексей Николаевич Абросимов. Он пришел на производство в 17 лет, как впоследствии и оба брата.

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– Я занимался плаванием в «Нептуне», мы жили в том же районе, так что по выбору работы сомнений не было, – рассказывает Алексей. – После армии вернулся на завод, где познакомился с будущей супругой, которая на тот момент только пришла сюда работать после профтехучилища.

Осенью познакомились, к новому году сыграли свадьбу. Алексей продолжал заниматься плаванием, участвовал в соревнованиях и тренировал детей. Его супруга пела в хоре НЛМК. Абросимовы признаются, что с коллегами разделяли все, и горе, и радость, всегда были вместе. Вместе ездили на соревнования, на отдых, отправляли детей в летний лагерь «Прометей».

– Вся наша жизнь связана с комбинатом, – признается супруга старшего брата Надежда Васильевна. – В 1980 году, после рождения дочери, мы получили двухкомнатную квартиру от НЛМК в 19 микрорайоне, это был заводской дом. Въехали в новостройку вместе с другими работниками завода, все примерно одного возраста. Мы жили настолько дружно, что никто не замыкал двери.

Младшей снохе и ее супругу, Ольге и Василию Абросимовым также дали квартиру от завода в районе НЛМК. Они познакомились еще в школе и вместе пошли работать на завод. Ольга Николаевна пришла на комбинат в 1980 году и сейчас, несмотря на пенсионный возраст, продолжает работать в лаборатории, а супруг уже на пенсии.

– Меня никто не гонит, так что планирую работать, пока хватает сил и есть желание, – призналась Ольга Абросимова.

Дочь Ольги и Василия, Светлана, сейчас также работает на НЛМК. Она очень любила бабушку, Клавдию Сергеевну, и выбрала комбинат не столько из-за родителей, сколько из-за нее. Теперь внучка работает инженером в центре аттестации инспекции продукции.

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Братья Абросимовы и их жены признаются, что фактически их всех дисциплинировала и вдохновила на работу на комбинате именно Клавдия Сергеевна. Очень волевая и целеустремленная была женщина, активно участвовала в жизни комбината. Решающее слово всегда было за ней, и позже родные понимали, что ее решения были правильными. Она сплотила всю семью, и все пошли вслед за ней на НЛМК.

– Вообще на комбинате работают очень сильные и мужественные люди, – уверены Абросимовы. – На НЛМК мы спокойно пережили и перестройку и тяжелые для страны 90-е годы. Тогда почти нигде в городе зарплату не платили, а нам выдавали регулярно. Какой бы не был тяжелый период – у нашей семьи всегда был стабильный доход. Благодаря комбинату и Клавдии Сергеевне, которая нас там собрала, мы всегда знали, что без работы не останемся.

Сам Сергей Николаевич Абросимов пришел на НЛМК в 1974 году, потом по направлению от комбината пошел учиться в Липецкий политехнический университет, откуда вернулся на завод инженером. Сейчас у Сергея двое сыновей и оба успешно работают на комбинате. Старший сын Алексей Абросимов, мастер цеха горячей прокатки, в 2015 году стал финалистом конкурса «Молодой лидер НЛМК» и получил специальный приз от управляющего директора. В 2017 году он стал лучшим мастером года.

Младший сын Сергея Николаевича, Александр, работает в энергопроизводстве. В 24 года защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас ему 31 год, в этом году он окончил высшую школу экономики, куда его также направил НЛМК и оплатил второе высшее образование.

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Если сложить трудовой стаж на комбинате всех членов династии Абросимовых, получится более 300 лет. Старшие Абросимовы признаются, что очень привыкли к заводскому ритму жизни. Сергея Николаевича и теперь периодически приглашают на предприятие в качестве консультанта. А пару лет назад занял он занял 1 место на соревнованиях по плаванию среди ветеранов.

– Никто из нас ни разу не пожалел, что связал свою судьбу с НЛМК, – говорят Абросимовы. – Мы не представляем себя вне комбината, даже если вернуть все назад, мы бы снова выбрали этот путь. Предприятие обеспечило нас крышей над головой и дало дорогу в будущее нашим детям. Сейчас подрастают внуки, может быть, и они когда-нибудь выберут местом работы родной комбинат.

Автор Лия МУРАДЬЯН.

Фото автора и из архива С.Н. Абросимова.