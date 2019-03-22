"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом

Его главная цель - охватить всех учащихся занятиями физкультурой, привлечь к спорту школьников, имеющих освобождение от физкультуры.

В рамках проекта специалисты врачебно-физкультурного диспансера Липецкой области провели обследование школьников по определению их физической подготовленности и на основании полученных данных разработали для преподавателяй физкультуры специально разработанные комплексы индивидуальных упражнений для учащихся. Эти комплексы будут внедрены в широкую практику образовательных учреждений региона. Предполагается, что они позволят ребятам заниматься школьной физкультурой наравне с другими учащимися.

В проекте принимают участие школы две школы Липецка, а также две школы Ельца. Всего в проекте будут задействованы около четырех тысяч школьников.

Областная власть ведет масштабную работу по привлечению жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и физической культурой. Здоровый образ жизни должен быть в числе приоритетов у липчан, считает врио главы региона Игорь Артамонов.

"В городах и районах много прекрасных спортивных объектов, и главное, чтобы в них было много посетителей. Например, уроки бадминтона могут быть введены в школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Это недорогой вид спорта и не требует больших финансовых затрат. Бадминтоном можно заниматься в любом зале и на улице», - уверен Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.