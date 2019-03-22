2019-03-22T14:45:11+03:00
Общество

"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом

Региональный пилотный проект «Здоровая физкультура» стартовал в Липецкой области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Его главная цель - охватить всех учащихся занятиями физкультурой, привлечь к спорту школьников, имеющих освобождение от физкультуры.

В рамках проекта специалисты врачебно-физкультурного диспансера Липецкой области провели обследование школьников по определению их физической подготовленности и на основании полученных данных разработали для преподавателяй физкультуры специально разработанные комплексы индивидуальных упражнений для учащихся. Эти комплексы будут внедрены в широкую практику образовательных учреждений региона. Предполагается, что они позволят ребятам заниматься школьной физкультурой наравне с другими учащимися.

В проекте принимают участие школы две школы Липецка, а также две школы Ельца. Всего в проекте будут задействованы около четырех тысяч школьников.

Областная власть ведет масштабную работу по привлечению жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и физической культурой. Здоровый образ жизни должен быть в числе приоритетов у липчан, считает врио главы региона Игорь Артамонов.

"В городах и районах много прекрасных спортивных объектов, и главное, чтобы в них было много посетителей. Например, уроки бадминтона могут быть введены в школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Это недорогой вид спорта и не требует больших финансовых затрат. Бадминтоном можно заниматься в любом зале и на улице», - уверен Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Липецком пьющую мать, которая не кормила детей и забывала их в детсаду, лишили родительских прав
"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом
В центре Липецка эвакуируют иномарки, припаркованные на "зебре"
ДТП на железнодорожном переезде в Липецке: работы завершены
В Липецке ФСБ проводит обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа
Под Липецком вор вынес из подвала банки с соленьями и шлифовальную машинку
Под Липецком на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил женщину
В Липецке школьник и студент колледжа украли автомобильный аккумулятор
ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках
В Липецке эксперты проверят качество ремонта 35 дорог
В Липецке столкнулись поезд и грузовик: из 60-тонной цистерны вылилось топливо
В Липецке пьяный грабитель на угнанной машине попал в ДТП
Двоих членов банды автоподставщиков в Липецке отправили в СИЗО
Под отключение воды из-за коммунальной аварии в Липецке попали более 6000 человек
Под Липецком председателя кооператива подозревают в хищении