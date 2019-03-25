Сгоревший ангар под Липецком: семьям погибших выплатят более 1,5 млн. рублей

В прошедшие выходные в Липецкой области случился пожар, унесший жизни 4 человек. Напомним, трагедия произошла утром в субботу, 23 марта. В селе Конь-Колодезь Хлевенского района вспыхнул ангар сельскохозяйственного предприятия ООО «Москва на Дону». В пожаре погибли четверо мужчин, сотрудников предприятия – 50, 56, 60 и 66 лет.

Сгоревший ангар в селе Конь-КолодезьФото: УГПСС Липецкой области

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства гибели рабочих, занимавшихся фасовкой овощей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины возгорания и смерти работников организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, семьи погибших получат по 500 тыс. рублей из резервного фонда администрации Липецкой области. Об этом сообщил врио губернатора Игорь Артамонов. Еще по 1 млн. рублей семьям заплатит работодатель. Еще по 50 тыс. рублей выделит администрация Хлевенского района.

Сгоревший ангар в селе Конь-КолодезьФото: УГПСС Липецкой области

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