2019-03-25T14:59:03+03:00
Общество

В садоводстве Липецка карантин по бешенству: инфекцию нашли у котенка

Он продлится до 31 марта
Юлия КЛЮЕВА
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В одном из районов Липецка введен карантин по бешенствуВ одном из районов Липецка введен карантин по бешенствуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 2018 году в Липецке зарегистрировано 12 случаев бешенства. Вирус обнаружили у 6 собак, 4 кошек и 2 лисиц. В 2017 году в областном центре инфекцию выявили у 5 животных. Об этом сообщил на брифинге в мэрии ведущий ветеринарный врач Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Чурсин.

По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время в СНТ «Металлург 6» введет карантин по бешенству. Он продлится до 31 марта. Заболевание обнаружили у уличного котенка. Липчанин подобрал больного малыша рядом с садоводческим товариществом.

Напомним, что во время карантина запрещены: натаска собак, выставки животных, торговля ими, их ввоз и вывоз, убой больных и подозрительных питомцев и скота. В основном, бешенство распространяет лисы. Они частенько заходят на территорию города, в связи с чем заболевание передается бродячим и домашним животным. Наиболее опасные зоны – граничащие с Грязинским районом Желтые Пески, Сселки, Дачный и Новая жизнь.

Как сообщил Александр Чурсин, в прошлом году в городе организовали 73 прививочных пункта. Специалисты привили 20 720 собак и 10 408 кошек. Для предупреждения распространения инфекции среди диких животных, по периферии Липецка разложили 22 тыс. доз оральной вакцины и 6 тыс. доз в лесопарковых зонах.

Еще одна опасность – птичий грипп. В 2018 году специалисты взяли пробы крови у 4,4 тыс. птиц: свыше 3 тыс. от убитой птицы одного из предприятия, 337 – в Липецком зоопарке, 261 – на Лебедином озере НЛМК, около 180 от диких уток. Также провели 200 исследований синантропной птицы с рынков города и 350 – из подсобных хозяйств. Во всех случаях получены отрицательные результаты.

Кстати, выявлены положительные и сомнительные результаты по болезни Ньюкасла у синантропной птицы в зоопарке и на участке «Лебединое озеро». Всем птицам сделали прививки против болезни.

Напомним, что домашних животных необходимо прививать. Сделать это можно бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике. В марте-апреле в областном центре начнут работать мобильные прививочные пункты. График работы опубликован на сайте ОГБУ «Липецкая городская СББЖ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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