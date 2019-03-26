Корпоративное видео НЛМК - победитель всероссийского конкурса

Корпоративное видео Новолипецкого металлургического комбината победило в номинации «Креатив в корпоративной видеорекламе» всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2019», который прошел в рамках VIII-го Московского международного фестиваля корпоративного видео.

Ежегодный конкурс нацелен на выявление лучших практик создания разных жанров корпоративного видео для более яркого, эмоционального общения с партнерами, клиентами и коллегами. В этом году на суд жюри работы представили около 100 компаний в 13 номинациях.

Ролик «Операция «НЛМК» в шутливой форме рассказывает о появлении интернет-магазина металлоконструкций и арматуры НЛМК, где гораздо проще, легче и быстрее закупать материалы, особенно во время форс-мажора на строительном объекте. Он разработан творческой группой креативного агентства Dr.Jung.