2019-03-26T09:56:30+03:00
Общество

Корпоративное видео НЛМК - победитель всероссийского конкурса

В этом году на суд жюри работы представили около 100 компаний в 13 номинациях
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Корпоративное видео Новолипецкого металлургического комбината победило в номинации «Креатив в корпоративной видеорекламе» всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2019», который прошел в рамках VIII-го Московского международного фестиваля корпоративного видео.

Ежегодный конкурс нацелен на выявление лучших практик создания разных жанров корпоративного видео для более яркого, эмоционального общения с партнерами, клиентами и коллегами. В этом году на суд жюри работы представили около 100 компаний в 13 номинациях.

Ролик «Операция «НЛМК» в шутливой форме рассказывает о появлении интернет-магазина металлоконструкций и арматуры НЛМК, где гораздо проще, легче и быстрее закупать материалы, особенно во время форс-мажора на строительном объекте. Он разработан творческой группой креативного агентства Dr.Jung.

ИСТОЧНИК KP.RU

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