2019-03-26T11:21:12+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Объем экспорта Липецкой области в 2018 году составил 5,2 млрд. евро»

Липчане представили инвестиционной потенциал области в Австрии
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Липецкая делегация под руководством заместителя главы администрации области Дмитрия Аверова принимает участие в пленарном заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в рамках Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, проходящем в Вене.

В ходе заседания рабочей группы организована биржа контактов российских и австрийских деловых кругов, а также День российских регионов – презентация инвестиционного потенциала и проектов субъектов РФ. На пленарном заседании отмечалось, что Липецкая область по объему прямых накопленных инвестиций, согласно оценке Центробанка России, занимает третье место среди субъектов Российской Федерации после Москвы и Московской области. При этом по числу новых инвесторов 2018 год стал для региона рекордным – 18 компаний и около 2 млрд. евро инвестиций.

«Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры. Эффективные меры поддержки инвестиционных проектов учитывают интересы как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий», - подчеркивает врио главы региона Игорь Артамонов.

По оценке экспертов, ОЭЗ ППТ «Липецк» - одна из двух наиболее успешных зон, созданных в России. За 14 лет работы здесь зарегистрировано 65 резидентов из 16 стран с объемом заявленных инвестиций более 2,7 млрд. евро. Создано свыше 5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

В рейтинге инвестиционной привлекательности, подготовленном агентством «Эксперт РА», Липецкая область находится в тройке лидеров с минимальным риском для инвестирования в России. Регион предоставляет значительные налоговые и таможенные преференции на длительный срок инвесторам с современными производствами, технологиями XXI века.

Также на заседании говорилось, что Липецкая область является в России одним из лидеров по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. Половина валового регионального продукта формируется в промышленном секторе области, насчитывающем более 2 тыс. предприятий. Из них свыше 120 созданы за последние 20 лет, в том числе с участием иностранных инвестиций.

Предприятия области производят продукции на сумму более 12 млрд. евро ежегодно. Это, в частности, четверть мирового объема слябов, более 20% российской стали и другой металлической продукции, которая поставляется в большинство регионов России и 70 стран мира. Кроме того, регион поставляет 30% российской «белой техники» – холодильников, морозильников и стиральных машин.

По объему экспорта регион занимает третье место среди субъектов Центральной России и 14 строчку – в Российской Федерации. В 2018-м объем экспорта вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 5,2 млрд. евро.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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