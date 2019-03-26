Артисты шоу «SUPER Дети Поколения М» покорили Липецк

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области объявляют итоги регионального этапа конкурса среди юных певцов и танцоров. Главным призом для победителей стала возможность выступить на одной сцене со «звездными» ровесниками: хэдлайнерами проекта «Поколения М», участниками проекта «Голос.Дети» 24 марта на сцене Липецкого областного центра культуры и народного творчества.

«SUPER Дети Поколения М» покорили ЛипецкФото: Предоставлено организаторами

Лучшими вокалистами Липецка и области стали Валерия Соломыкина (16 лет), Яна Калюжная (16 лет) и Ангелина Литовченко (17 лет), а самыми талантливыми танцорами по мнению жюри продюсерского центра «Эколь» были признаны танцевальные коллективы - «Родничок» (1 место), «Грейт», «Забава» (2 место) и «Гармония» (3 место). За выступление бок о бок со знаменитыми сверстниками липецким талантам пришлось побороться в онлайн-формате: всего за время проведения конкурса на сайт проекта «Поколение М» было загружено около ста работ участников.

Юные липецкие таланты разделили сцену с хэдлайнерами проекта, участниками популярных телепрограмм. София Федорова, Иван Харитонов, дуэт Rauf&Faik, Дарья Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала 11 миллионов просмотров в YouTube, и другие кумиры подростков впервые презентовали в Липецке большую благотворительную концертную программу «SUPER Дети Поколения М» от МТС.

«SUPER Дети Поколения М» покорили ЛипецкФото: Предоставлено организаторами

«Проект МТС «Поколение М» уникален не только потому, что помогает находить одаренных детей по всей России, но потому что дает равные возможности учиться у признанных мастеров всем – и подросткам, и детям, которые живут как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Сегодня липецкие школьники продемонстрировали, как благодаря таланту можно «пробить» себе дорогу и оказаться на одной сцене со знаменитостями. А завтра, возможно, участниками проекта «Поколение М» уже станут дети, которые сегодня были зрителями. Мы очень рады, что нам удалось в очередной раз найти детей-самородков благодаря «Поколению М» и я надеюсь, что талантливая молодежь Липецка еще не раз заявит о себе в новом творческом сезоне «Поколения М», - прокомментировал директор МТС в Липецкой области Сергей Лысенков.