Startup Tour как путевка в будущее

9 и 10 апреля команда Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» приедет в Липецк, чтобы выбрать самых крутых технологических стартаперов. Участников мероприятия ждет конкурс проектов с главным призом в 300 тысяч рублей, интенсивная образовательная программа и встречи с известными экспертами, бизнесменами и инвесторами. Вице-президент по международному и региональному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин рассказал, почему участие в Startup Tour может стать для молодых предпринимателей путевкой в будущее.

— Тема Стартап Тура в этом году — «Цифровой регион». Чем обусловлен такой выбор?

— Мы всегда стремимся в рамках Стартап Тура привнести в работу регионов что-то интересное и полезное. Цифровизация сегодня у всех на устах, эта тема интересна и руководству регионов, и местным компаниям. У «Сколково» есть набор проектов, которые могут быть полезны с точки зрения цифровизации регионов. Они затрагивают и сферу образования, и здравоохранение, и жилищно-коммунальное хозяйство, и энергетику.

— А могут ли сегодня инновационные проекты эффективно развиваться в регионах?

— Регионы, конечно, различаются по уровню возможностей для стартаперов, но в целом мы наблюдаем позитивный тренд. В большинстве субъектов России активно создаются условия для развития технологического предпринимательства, механизмы поддержки местных инноваторов, эта задача относится к числу приоритетных. Конечно, стартаперы всегда могут обратиться в «Сколково», и благодаря нашей региональной инициативе для этого им даже необязательно покидать регион: можно получить доступ к нашим сервисам на местах.

— От чего вообще зависят шансы региональных стартапов на успех?

— Эффективность развития всё-таки в большой степени зависит от самой компании. Под лежачий камень вода не течет. Есть компании, которые буквально выгрызают себе места в рейтингах, добиваются инвестиций, активно принимают участие в различных конкурсах и форумах. Есть примеры успешных компаний, которые участвовали в Стартап Туре, и потом вырастали в большие хорошие бизнесы. Победители региональных этапов могут представить свои проекты на Startup Village — большом мероприятии, которое является венцом Стартап Тура. На эту конференцию приезжают люди со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья, общаются друг с другом, обмениваются опытом и контактами. И, конечно, возможность победить в федеральном конкурсе мотивирует многих начинающих предпринимателей двигаться вперед. Мы хотим продолжать стимулировать общение стартаперов из разных регионов, видим в этом направлении работы большой потенциал.

— На менторской сессии и в рамках образовательной программы стартаперы смогут пообщаться с лучшими экспертами, которые приедут с вами в Липецк. Понятно, для чего это начинающим предпринимателям, но что это дает менторам?

— На самом деле, это взаимовыгодное общение. Стартаперы, особенно молодые команды из регионов с небольшим опытом, от разговора с ментором получают огромную пользу. Полтора часа общаться с человеком, прошедшим большой путь в бизнесе, может быть продуктивнее, чем месяц читать книгу. Экспертам, в свою очередь, интересно посмотреть, в каком направлении развиваются отрасли. Многие присматривают проекты для себя: некоторые менторы одновременно выступают инвесторами и бизнес-ангелами. Это win-win ситуация: стартаперы получают опыт, эксперты — понимание сегодняшних трендов.

— Чего вы лично ожидаете от Стартап Тура в этом году?

— Я надеюсь увидеть много новых участников и проектов. Все-таки главная задача Фонда «Сколково» — сделать так, чтобы как можно больше стартапов из самых дальних уголков России получили нашу поддержку. Сейчас в числе резидентов «Сколково» 2000 проектов, и я убежден, что их может стать значительно больше. Ради этого мы работаем. В Липецке мы также рассчитываем на встречу с новыми лицами, новыми интересными решениями.