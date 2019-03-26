2019-03-26T15:31:35+03:00
Экономика

Умные приборы учета устанавливают в районах Липецкой области

Современные сплит-счетчики передают показания автоматически
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Больше десяти тысяч умных приборов учета установили энергетики на линиях электропередачи региона. Сплит-счетчики крепятся на опорах в точках отвода провода к дому. При этом потребителям выдают пульт, на котором он видит мощность,напряжение и объем полученной электроэнергии.

Затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов несет филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», никаких дополнительных расходов со стороны жителей не требуется. С момента ввода в эксплуатацию сплит-счетчика показания именно этого прибора будут применяться при расчетах. Энергетики получают их автоматически. Счетчик, который ранее был установлен потребителем, может остаться у него. Умная система учета уже смонтирована в Липецком, Грязинском, Добровском, Елецком, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах.

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- Умная система учета повысит качество электроснабжения, так как нам станет просто выявить тех, кто занимается энерговоровством. Именно из-за краж электричества чаще всего происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий и пожаров.Теперь мы в режиме реального времени на своих компьютерах видим состояние счетчика и его показания и сможем дистанционно обесточить тех, кто не хочет добросовестно оплачивать потребленное электричество, - объяснил принцип работы умных приборов начальник управления учёта электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Между тем энергетики отмечают, что для честных жителей области новая система учета очень удобна. Им не нужно передавать показания. В любой момент можно удостовериться в качестве электроснабжения и контролировать объем потребления.

Всего же до конца года в Липецкой области будет установлено 23 тысячи сплит-счетчиков на электрических сетях. Получить справочную информацию о монтаже умных приборов учета, а также сообщить о возможных фактах хищений электроэнергии можно по телефону 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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