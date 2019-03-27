2019-03-27T10:17:46+03:00
Общество

НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

Каждый пятый проект разработан при поддержке специалистов комбината
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НЛМК помог ученикам школ региона представить свои проекты на финальном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который прошел в Липецком государственном техническом университете. Ведущие специалисты предприятия оказали ребятам методическую помощь при подготовке исследований в сфере металлургии.

Всероссийский конкурс школьных проектов — масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Его организатором выступает фонд "Талант и успех" на базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

В финальный этап конкурса 2019 года прошли 26 лучших команд – победителей муниципального этапа. Пять из них разрабатывали темы при поддержке НЛМК. Проекты школьников затрагивают проблемы применения новых материалов в металлургии, ресурсосбережения, использования новых источников для генерации электроэнергии в транспортной инфраструктуре и другие.

Авторов лучших работ финального этапа пригласят в «Сириус» для участия в проектной смене, которая пройдет в Сочи в июле этого года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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