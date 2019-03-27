Игорь Артамонов на благоустройство Ельца выделил 770 миллионов рублей

Красивейший город с большим количеством исторических и архитектурных памятников давно требовал бережного и внимательного к себе отношения. По распоряжению врио главы администрации региона Игоря Артамонова на развитие, реконструкцию и благоустройство города в этом году выделили 770 миллионов рублей. «Мы должны навести порядок в каждом уголке области, муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, держать на контроле и отрабатывать каждую жалобу, информировать население о реализации национальных проектов», - считает Игорь Артамонов.

Большое внимание прежде всего уделят дорогам. На их реконструкцию, и текущий ремонт из федерального бюджета поступит 50 миллионов рублей, из областного бюджета выделили 140 миллионов 404 тысячи рублей, а из городского — еще 17 миллионов 283 тысячи. Капитальный ремонт тротуаров в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Липецкая агломерация» национального проекта «Безопасные качественные дороги» состоится на нескольких участках по улицам Мира и Октябрьская. Общая сумма выделенных средств составила 23 млн 770 тысяч рублей из областного, федерального и местного бюджетов. При ремонте тротуаров деревья и газоны планируют оградить бортовыми камнями, а тротуары сделать асфальтобетонными с использованием бетонных плит и тротуарной декоративной плитки.

До конца октября текущего года отремонтируют и автомобильный железобетонный мост через реку Быстрая Сосна. На его реконструкцию выделили 7,3 млн рублей из бюджета субъекта.

В обновлении давно нуждался и городской автобусный парк. В этом году он увеличивается на 30 автобусов. Из областного бюджета на покупку выделили 134 млн 299 тысяч рублей, а из городского — 14 млн 922 тысячи рублей. Пять современных низкопольных автобусов 2019 года выпуска уже поступили.

Капитальный ремонт и реконструкция ждет и социальные объекты. Начнется реконструкция городского дворца культуры, капитальный ремонт предстоит Дому культуры железнодорожников, зданию пристройки с бассейном гимназии №11 и зданию школы №17 имени Тихона Хренникова. Отремонтируют также спортзал детского оздоровительно-образовательного центра и корпус №4 ДОЦ Ельца «Белая березка». На это потратят около 232 млн рублей из разных видов бюджета.

Улучшат свой вид дворы и парки Ельца. В текущем году благоустроят 11 дворов (к которым относятся 28 многоквартирных домов) в поселке Строитель. На это потратят 25 млн рублей из областного бюджета и 6 млн 250 тысяч — из городского. Что касается скверов и парков, то благоустройство ждет парк железнодорожников, парк 40 лет Октября и Петровский, скверы в микрорайоне Александровский и имени Харченко. Городской парк Ельца и детский пополнят аттракционами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.