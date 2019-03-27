2019-03-27T17:03:16+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер обстрелял детей из воздушного ружья – пуля попала в лицо мальчика

6-летнего ребенка привезли в больницу с простреленной щекой
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Лия МУРАДЬЯН
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ЧП случилось вечером в минувший вторник, 26 марта, в городе Данков Липецкой области. Там в одном из дворов 70-летний пенсионер вышел на балкон с воздушным ружьем и неожиданно открыл огонь по игравшим на улице детям.

Пожилой мужчина произвел несколько выстрелов в сторону детей, и одна пуля попала в лицо соседскому 6-летнему мальчику. Ребенку срочно вызвали «скорую». Мальчика с простреленным лицом привезли в местную больницу, где врачи смогли вытащить застрявшую в щеке пулю.

К счастью, шальная пуля не попала в глаз и не задела жизненно важные органы. Однако если бы оружие было боевое, то и эта рана могла стоить мальчику жизни.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по данному факту проходит проверка, все обстоятельства случившегося выясняются. Угрозы для жизни ребенка нет.

Известно, что открывший огонь по детям пожилой мужчина ранее ни за что не привлекался, никаких судимостей не имеет, и не состоит на учетах в правоохранительных органах. Почему пожилой сосед внезапно впал в неадекватное буйство и принялся отстреливать ребятишек, сейчас выясняет полиция. По какой статье квалифицируют его действия, станет известно по результатам проверки.

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По результатам проверки 70-летнему мужчине вменили умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия – пункт «в» часть 2 статьи 115 УК. Сейчас пенсионер объясняет свой поступок в отделе полиции, ему грозит до двух лет тюрьмы. Прокуратура будет следить за расследованием (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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