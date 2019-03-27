2019-03-27T15:10:55+03:00
Общество

Липчане получат помощь в строительстве домов, заявил Игорь Артамонов

В Липецкой области разработана программа поддержки индивидуального жилищного строительства
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Кредитование индивидуального жилищного строительства планируется начать в Липецкой области. Уже в этом году будет запущена специальная программа финансовой поддержки, разработанная администрацией региона совместно со Сбербанком.

"Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80. Мы начали решать проблему со Сбербанком и уже доработали продукт. Он в банке еще не принят, но в пятницу я его буду презентовать. Рассчитываем завершить создание продукта к концу апреля этого года и реализовывать его, думаю, уже в 2019 году", - подчеркнул врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявлял, что правительству России и Центробанку следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Игорь Артамонов пояснил, что в регионе кредит на ИЖС будет вначале выдан под немногим более чем 12% годовых, но снизится до 9% после того, как на участке будет возведен дом. Для этого власти предполагают привлечь для реализации программы такие компании-застройщики, которые способны быстро и качественно возвести жилье в течение 2-3 месяцев. Тогда построенный дом станет объектом залога, а сниженная ставка кредита будет неизменной до полной его выплаты.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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